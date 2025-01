Amelia (Tr), 30 gen. 2025 – I Carabinieri del Norm della Compagnia Carabinieri di Amelia, a seguito di un’accurata attività d’indagine, hanno deferito in stato di libertà una 41enne di origini laziali, residente ad Amelia, per i reati di furto aggravato e guida in stato di ebbrezza alcoolica.

La donna, gravata da numerosi precedenti e già sottoposta alla misura cautelare personale dell’obbligo di dimora nel comune di Amelia e di permanenza in casa nelle ore notturne a seguito di un altro procedimento pendente nella provincia di origine, nel pomeriggio dell’8 gennaio, alla guida di un’autovettura, era stata coinvolta in un sinistro autonomo lungo la SS 205, nel territorio della Frazione di Porchiano del Monte, fuoriuscendo dalla sede stradale e terminando la propria corsa nel bosco adiacente.

Immediatamente soccorsa e trasportata dai sanitari del 118 presso l’ospedale di Terni, la 41enne ha riportato lesioni di una certa gravità, con prognosi di 40 giorni ed è stata sottoposta agli accertamenti clinici volti a stabilirne le condizioni psicofisiche, che ne hanno rivelato un tasso alcolico più che doppio rispetto ai limiti di legge.

Nel frattempo i militari, nel ricostruire la dinamica dell’incidente, hanno accertato che il veicolo su cui viaggiava la donna era stato asportato poche ore prima nel centro di Amelia, dove il proprietario lo aveva lasciato parcheggiato con le chiavi nel quadro.

Dalla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati esistenti nelle aree limitrofe al luogo ove era in sosta il mezzo, i militari hanno poi riconosciuto proprio la 41enne come autrice del furto: pertanto per lei è scattata la denuncia in stato di libertà per entrambi i reati.

Il procedimento è pendente in fase di indagini preliminari e sino ad eventuale condanna irrevocabile l’indagata deve ritenersi innocente.

