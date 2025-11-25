Con Stefano de Majo tra teatro, musica classica e Premio Internazionale Letterario

Terni, 25 nov. 2025 – Stefano de Majo celebra i 125 anni dalla morte di Oscar Wilde a Terni, proprio nel giorno della sua morte avvenuta a Parigi il 30 novembre 1900, con un nuovo spettacolo che ha appena vinto il prestigioso premio internazionale a lui dedicato.

“Non poteva esserci debutto migliore per il mio nuovo lavoro su Oscar Wilde, che esibirmi e venire al contempo premiato proprio alla prestigiosa kermesse internazionale a lui dedicata, un premio di grande tradizione, tra i più antichi in ambito culturale e letterario, proprio nel nome del celebre autore e scrittore irlandese, simbolo dell’ anticonformismo e dell’estetismo. Uno spirito inquieto e stravagante, contraddistinto dal libero pensiero e dal gusto raffinato con cui fece della propria vita un’opera d’arte. Nel nome del suo celebre libero pensiero, finì per cucire su sé stesso l’abito e lo stile del Dandy, vivendo in una sola vita tutti gli eccessi, i successi e gli insuccessi in nome dell’arte per l’arte” – così l’attore e autore della piéce, Stefano de Majo, dopo aver ricevuto il prestigioso premio.

Lo spettacolo, ha infatti debuttato sabato scorso 22 novembre nella magnifica sala consiliare del comune di Velletri, in occasione della finalissima del premio letterario internazionale Oscar Wilde 2025 che si è svolta con la conduzione della Dottoressa Barbara Lenti di fronte alla commissione riunitasi al completo nel borgo laziale, presentando nell’occasione le più importanti novità dell’ edizione 2025 e del 2026 già in programma, con la prolusione del prof. Luca Filipponi e la presenza del sindaco di Vetralla Sandrino Aquilani, con il patrocinio della presidenza del consiglio della Regione Lazio.

I premi sono stati consegnati dal direttore della kermesse, Luca Filipponi, dal Vice presidente Sabrina Morelli e dal presidente del nutrito Comitato Scientifico Maria Concetta Borgese.

Lo spettacolo di Stefano de Majo sarà replicato sabato prossimo 29 novembre alle 17 presso il museo della Biga di Monteleone di Spoleto, all’interno di un’importante mostra pittorica dedicata proprio ad Oscar Wilde e sarà poi a Terni, presso il giardino d’inverno del Caffè Rendez Vous in piazza San Francesco, l’indomani domenica 30 novembre alle 17, proprio in occasione dei 125 anni dalla morte di Oscar Wilde.

La piéce si avvarrà delle musiche dal vivo della pianista giapponese Aoi Nakamura, in una cornice eccentrica e raffinata che vedrà gli abiti di Sharon Store e le acconciature di Studio Moda Due di Francesca Budassi, la coiffeur delle dive.

“Siete tutti invitati a partecipare al salotto di Oscar Wilde – tiene a precisare Stefano de Majo – l’ingresso agli spettacoli è libero come libero è il pensiero di una delle più raffinate e profonde personalità della letteratura universale del XIX secolo, che ancora oggi ci appare straordinariamente viva e brillante” – chiude Stefano de Majo, aggiungendo che allo spettacolo ternano saranno presenti anche il presidente del premio internazionale Oscar Wilde, Prof. Luca Filipponi e il critico d’arte nonché maestro di stile, Sandro Costanzi, per un pomeriggio in compagnia del Principe dei Dandy, nel salotto del Caffè Rendez Vous, accompagnati dal pianoforte a coda di Aoi Nakamura tra teatro, bellezza e arte.

(4)