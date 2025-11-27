Foligno, 27 nov. 2025 – Una notizia che lascia senza fiato e che colpisce al cuore la comunità umbra. Il mondo del giornalismo piange la scomparsa improvvisa di Fabio Luccioli, 38 anni, voce autorevole e appassionata del territorio, direttore de La Gazzetta di Foligno, dell’emittente RGU – Radio Gente Umbra e del portale Rgunotizie.it.

Professionista brillante, stimato per la competenza, la sensibilità e la profonda conoscenza della realtà locale, Fabio era molto più di un cronista: era un punto di riferimento, un volto familiare per chi vive e racconta Foligno. E, oltre alla sua attività giornalistica, era una presenza amata anche nel mondo della Giostra della Quintana, legato al rione Contrastanga.

Per noi aveva collaborato con la rivista ECO, scrivendo articoli per il suo Rione. Alla sua famiglia giungano le più sentite e affettuose condoglianze da parte della nostra Redazione.

