Si vuole celebrare i 35 anni del film. Chi acquista online il biglietto per lo spettacolo nel primo giorno di programmazione riceverà un esclusivo gadget ispirato al film cult con Macaulay Culkin

Perugia, 27 novembre 2025 – La magia del Natale arriva in anticipo all’UCI Cinemas Perugia, che dal 4 al 10 dicembre riporta in sala, nella versione restaurata in 4K, Mamma, ho perso l’aereo, per celebrare i 35 anni del film. Un appuntamento unico che inaugura la stagione delle feste riportando sul grande schermo uno dei titoli più iconici e amati dal pubblico di ogni età.

Inoltre, chi acquisterà online il biglietto per uno spettacolo nel primo giorno di programmazione riceverà un’esclusiva decorazione di Natale ispirata al film. Per rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente, gli spettatori sono invitati a venire al cinema indossando il loro maglione natalizio.

Per accompagnare il conto alla rovescia verso il ritorno del film al cinema, è disponibile anche una Playlist Natalizia ideata da Nexo Studios in collaborazione con ArteSettima, con una selezione di brani tratti dalle colonne sonore natalizie più amate di sempre.

I biglietti sono disponibili sul sito di UCI cinemas: https://ucicinemas.it/film/mamma-ho-perso-laereo

Diretto da Chris Columbus, scritto da John Hughes, campione d’incassi, candidato a due Oscar e due Golden Globes, il film è diventato uno dei simboli assoluti degli anni ’90. Grazie alla brillante interpretazione di Macaulay Culkin, divenuto una star mondiale, e a un mix irresistibile di comicità, ritmo e cuore, Mamma, ho perso l’aereo ha conquistato generazioni di spettatori in tutto il mondo.

Mamma, ho perso l’aereo è distribuito nei cinema italiani in esclusiva da Nexo Studios in partnership con MYmovies e assieme ai media partner Radio DEEJAY, Cultura Pop e ArteSettima.

UCI Cinemas

Il gruppo ODEON Cinemas Group è il più importante circuito cinematografico europeo e fa capo alla società AMC Entertainment Holdings. In Italia è presente con il Circuito UCI CINEMAS, leader sul territorio nazionale con 34 strutture multiplex e un totale di 344 schermi.

Per assistere agli spettacoli è possibile acquistare i biglietti presso le biglietterie automatiche di UCI Cinemas, tramite App gratuita UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it

