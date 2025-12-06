Più di 310 atleti da quasi tutta Italia alla terza edizione

Narni Scalo, 6 dic. 2025 – Il Ciclocross dei Pini a Narni Scalo si prepara al via sotto i migliori auspici, occupando l’intera mattinata di domenica 7 dicembre nel suggestivo Parco Bruno Donatelli in via del Parco, dove andranno in scena le gare riservate agli agonisti e amatori.

A curare l’organizzazione è il sodalizio Triono Racing Team. Dopo due edizioni di rodaggio, la terza si presenta ancora più ambiziosa grazie all’elevazione a gara di carattere nazionale FCI, un traguardo che ne rafforza qualità e prestigio.

L’Amministrazione Comunale di Narni e gli sponsor locali stanno fornendo un fondamentale supporto, contribuendo alla piena affermazione della manifestazione. L’evento, valido come sesta prova dell’Adriatico Cross Tour (circuito che coinvolge Umbria, Marche, Abruzzo ed Emilia Romagna), assegna anche il titolo di campionato regionale FCI Umbria nelle categorie femminili esordienti e allieve.

La risposta dell’adesione è stata eccellente: attesi oltre 310 concorrenti provenienti da diverse regioni d’Italia, un vero e proprio biglietto da visita non solo per la manifestazione, ma anche per il territorio di Narni, valorizzato nel periodo del ponte dell’8 dicembre.

Il percorso è quello dello scorso anno sui 2.500 metri: un mix esplosivo di velocità, tecnica e resistenza che metterà a dura prova tutti gli atleti.

La giornata odierna, dedicata alla vigilia, ha visto svolgersi le prove ufficiali del percorso e lo Short Track dei Pini, con il coinvolgimento di circa quaranta bambini tra i 7 e gli 11 anni, protagonisti di un pomeriggio all’insegna del divertimento e della crescita sportiva.

Per atleti e squadre sono a disposizione parcheggi nelle strade limitrofe del parco e in prossimità del plesso scolastico confinante, oltre a un’area dedicata ai camper. Dentro il parco disponibili servizi igienici e docce (munirsi di 50 centesimi per l’utilizzo).

Il cronoprogramma domenicale prevede la prima partenza alle 9:30 per i master uomini di seconda, terza e quarta fascia dai 40 anni in su e le donne master (tempo gara 40 minuti); secondo start alle 10:30 per juniores uomini e donne open (40 minuti); terza batteria al via intorno alle 11:30 per élite, under 23 e i master di prima fascia dai 40 anni in su (60 minuti); quarta partenza per allieve donne, esordienti donne ed esordienti uomini (30 minuti) con inizio alle 12:50; quinta partenza in programma alle 13:40 per allievi uomini di primo e secondo anno (30 minuti) e chiusura con la sesta batteria dedicata ai G6 con start alle 14:30.

