La 6° edizione del Contest conferma la scuola come laboratorio di innovazione, competenze e dialogo con imprese e territorio

Terni, 1 feb. 2026 – Si è svolta il 24 gennaio scorso, presso l’ITT di Terni, la premiazione dei progetti vincitori della sesta edizione del Contest Supernova 2026, iniziativa che conferma l’Istituto Tecnico Tecnologico di Terni come realtà scolastica d’avanguardia, capace di interpretare in modo innovativo il proprio ruolo educativo, rafforzando il dialogo tra scuola, territorio e sistema imprenditoriale. Un appuntamento che ha valorizzato il talento, l’impegno e la progettualità degli studenti, protagonisti di percorsi formativi attuali e in costante evoluzione.

“La scuola ha il compito di creare contesti in cui gli studenti possano confrontarsi con sfide concrete, attraverso attività progettuali, lavoro di squadra e dialogo con il mondo produttivo”, ha dichiarato la Dirigente Fabrizi. “Una visione che restituisce centralità al significato più autentico dell’educazione, intesa nel senso etimologico del termine ‘educere’, ovvero far emergere talenti e competenze, preparando gli studenti ad un inserimento consapevole nel mondo della ricerca, del lavoro e dell’impresa”.

In questo contesto cresce anche l’interesse del settore imprenditoriale, sempre più attento ad individuare giovani con competenze avanzate e capacità di anticipare le trasformazioni sociali e tecnologiche del mercato. Il confronto diretto con aziende e professionisti consente agli studenti di misurarsi con scenari reali ed offre alle imprese l’opportunità di intercettare profili qualificati e orientati al futuro.

Un contributo significativo è rappresentato dalle borse di studio messe a disposizione dalla Fondazione Carit e dalla famiglia Angeli di Terni, che consentiranno ai progetti vincitori di sviluppare la fase successiva in vista della presentazione finale di giugno. Un sostegno prezioso che va oltre l’aspetto economico e si configura come un messaggio chiaro di fiducia nelle nuove generazioni, nella ricerca e nello sviluppo a beneficio della comunità. I progetti premiati dalla Fondazione Carit sono: primo posto AURA – Proff. Iommi e Laureti, secondo posto VIRTUAL CAR RACE – Proff. Sordini e Desantis, terzo posto DARK MATTER – Proff. Francioli e Arnesi. Le borse della Famiglia Angeli sono state assegnate ai progetti BioBeauty – Proff. Battistelli e Arnesi e Dark Matter.

“In un Paese segnato dal grave fenomeno della fuga dei talenti all’estero, iniziative come il Supernova assumono un valore strategico”, sottolinea la Dirigente Fabrizi. “La vera sfida per l’Italia, oggi più che mai, è infatti quella di coltivare il proprio Genius Loci, valorizzando le competenze, le intelligenze e le energie presenti nei territori, costruendo insieme opportunità che diano spazio al radicamento dei talenti e non alla fuga”.

Attraverso corsi formativi d’avanguardia, integrati da progetti extracurricolari di spessore, quali Il Supernova, l’Istituto Tecnico Tecnologico di Terni di Terni si conferma un modello virtuoso di scuola ad alto valore aggiunto, consolidando il proprio ruolo di presidio culturale e formativo non solo dell’Umbria ma anche a livello nazionale.

