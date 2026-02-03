Una domenica di musica tra Albéniz, Granados e composizioni di Matteo Falloni, con Luca Lucini alla chitarra e il pianoforte protagonista all’auditorium Gazzoli

Terni, 3 feb. 2026 -. Domenica 8 febbraio alle 17.30 l’auditorium Gazzoli di Terni ospita un concerto speciale della stagione Araba Fenice, un vero viaggio nei ritmi e nelle suggestioni della Spagna. Sul palco si incontrano due straordinari interpreti: Luca Lucini alla chitarra e Matteo Falloni al pianoforte, che insieme daranno vita a un ensemble originale e sorprendente.

Il pomeriggio attraverserà la ricca tradizione della musica classica spagnola, con brani di Isaac Albéniz ed Enrique Granados, capaci di evocare atmosfere intense e suggestive: dalle piazze assolate alle architetture moresche, dalle melodie delicate ai ritmi più vivaci. Ma la musica non si ferma alla tradizione: il concerto si chiuderà con “Suite Latina”, composizione originale di Matteo Falloni ispirata ai colori e alle sonorità della musica popolare argentina, cubana e boliviana, un brano ricco di ritmo e fascino che promette di conquistare il pubblico.

Luca Lucini, originario di Salò, ha iniziato a studiare chitarra all’età di otto anni e si è diplomato con lode al conservatorio Pollini di Padova. Solista e musicista da camera, collabora con artisti di fama internazionale e ha portato la sua musica in Europa e Asia. Con il bandoneonista Mario Stefano Pietrodarchi ha creato il duo “è l tan(g)o”, esibendosi in prestigiose rassegne concertistiche e spettacoli musico-teatrali.

Matteo Falloni è pianista e compositore, diplomato in pianoforte e composizione al Conservatorio “L. Marenzio” di Brescia. La sua carriera spazia dalla musica da camera alla direzione d’orchestra, con numerosi riconoscimenti internazionali e opere eseguite in tutto il mondo.

Un pomeriggio dedicato alla musica che emoziona e trasporta: dalla Spagna classica ai ritmi travolgenti del Sud America, “Suite Latina – La musica e i colori della Spagna” è un appuntamento da non perdere.

