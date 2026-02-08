Assisi, 8 feb. 2026 – Il Comune di Assisi ritiene necessario intervenire in relazione ai contenuti e ai toni apparsi in alcuni commenti sulle sue pagine social, riguardanti il Giorno del Ricordo, ricorrenza prevista dall’Ordinamento dello Stato italiano.

L’Amministrazione comunale ribadisce che le ricorrenze civili riconosciute dalla legge nazionale hanno la funzione di favorire una riflessione consapevole su eventi storici complessi e dolorosi, nel rispetto delle vittime e delle comunità coinvolte. Le stesse non costituiscono occasione legittima per espressioni offensive, per la negazione della sofferenza altrui o per l’uso strumentale della storia a fini di contrapposizione ideologica.

Il Comune prende pertanto le distanze da affermazioni e linguaggi che risultano provocatori, denigratori o incompatibili con un confronto civile e responsabile.

La discussione storica, quando avviene, deve fondarsi sul rispetto, non su semplificazioni o giudizi perentori espressi in forma aggressiva.

L’Amministrazione non intende alimentare polemiche né partecipare a dibattiti che si discostino dai principi di correttezza istituzionale. Il ruolo dell’ente locale è quello di garantire equilibrio e rispetto delle norme, mantenendo la memoria storica in un ambito di responsabilità pubblica. Ogni tentativo di trasformare il ricordo in motivo di scontro o delegittimazione è estraneo ai valori e alle finalità dell’istituzione comunale.

