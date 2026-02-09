Perugia, 9 feb. 2026 – I Campionati Italiani Indoor Promesse e Junior 2026 che si sono tenuti sabato e domenica scorsi ad Ancona hanno visto ancora una volta l’Atletica Arcs Cus Perugia ottenere risultati di gande prestigio: grazie ai piazzamenti delle atlete Junior, la società perugina ha conquistato il titolo italiano per società con 53 punti lasciandosi alle spalle La Fratellanza 1874 di Modena (43 punti) e la Pontevecchio Bologna (35 punti) ed altre 81 società italiane.

A livello individuale la velocista Margherita Castellani ha chiuso al secondo posto i 200 metri alle spalle di Elisa Valensin con il tempo di 23.64, ad un centesimo dal suo record regionale, record che invece ha migliorato sui 60 metri con 7.40, anche qui chiusi al secondo posto a soli 3 millesimi dall’oro vinto da Carlotta Suppini.

Argento anche per Caterina Caligiana negli 800 metri Junior in una gara di altissimo livello con Giulia Macchi che ha lanciato la gara su ritmi altissimi sin dal via con passaggio a metà gara in 60.1: Caligiana si piazza in terza posizione ma cede qualche metro al duo di testa, poi nell’ultimo giro rimonta sulla Irbetti e la scavalca negli ultimi metri per prendersi l’argento in 2:07.85.

Ed è stato argento anche per la staffetta 4×1 giro formata da Linda Uguccioni, Benedetta Baiocco, Caterina Caligiana e Margherita Castellani che hanno chiuso in 1:41.99, nuovo record regionale Under 20. Nel salto in alto quarto posto per Benedetta Baiocco con metri 1,66 tra le Junior, mentre è stata decima tra le Promesse Caterina Manca con metri 1,62. Ha corso due volte vicino al recente primato regionale promesse dei 60 metri Agnese Musica: 7.59 in batteria e 7.60 che le vale il sesto posto nella finale. Nei 3000 metri Promesse quinto posto per Federica Borromini in 9:57.62, mentre Francesca Scabissi ha chiuso sedicesima negli 800 metri promesse in 2:18.11.

E ottimi risultati sono venuti anche dalla corsa campestre: ad Alà dei Sardi, provincia di Sassari, nel 10° Memorial Elisa Migliore, cross internazionale di 6 chilometri, le gemelle Elena e Laura Ribigini sono state protagoniste di una splendida gara: a livello assoluto Laura ha chiuso al 10° posto in 23.19 ed Elena al 12° posto in 23.41, ma quel che più conta hanno conquistato i primi due posti della classifica riservata alle Promesse, un ottimo risultato in vista dei Campionati Italiani di cross in programma a Selinunte il 21 e 22 febbraio prossimi.

