Bastia Umbra, 10 feb. 2026 – Dopo il grande il successo dello scorso anno torna “La Grande Baldoria di Carnevale”, la festa di Carnevale di Bastia Umbra, quest’anno in versione “esagerata”, con un programma di tre giorni che animerà la nostra Città da Venerdì 13 e culminerà con la grande festa in Piazza Mazzini di Domenica 15 Febbraio.

Il claim di quest’anno “ESAGERIAMO” preannuncia tre grandi giornate di festa pensate per famiglie, bambini, giovani e adulti, con un programma che unisce intrattenimento, tradizione e collaborazione tra istituzioni, associazioni e attività commerciali.

Luna Park di Carnevale: tre giorni di attrazioni in centro

Da venerdì 13 a domenica 15 febbraio, dalle 15.00 alle 20.00, in Piazza Mazzini, nell’Area ex Pronto e in Piazza Cavour, sarà attivo il Luna Park di Carnevale: un’area di attrazioni e giochi per tutte le età, con proposte come gonfiabili, tappeti elastici, tiro a segno, pesca paperelle, seggiolini volanti, basket e punti dolci con crepes, zucchero filato e dolciumi.

Per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, è prevista anche un’agevolazione: sconto sui biglietti delle giostre per i bambini che arrivano in maschera nelle giornate di venerdì e sabato.

Sabato 14 febbraio: “Associazioni in Festa” e “San Valentino Mascherato”

Il sabato pomeriggio, dalle 16.00 alle 19.00 in Piazza Mazzini, spazio ai gazebi delle associazioni: Avis, Aido, Angsa, Banda Musicale di Costano, Borgo Antico, Casa Chiara, Comitato Genitori Ist. Compr. Bastia 1, Pro Loco, Riambientiamoci con giochi e animazione per bambini, in un clima di festa e partecipazione condivisa.

Dalle 17.00 alle 23.00 arriva una delle novità più attese: San Valentino Mascherato. Bar, ristoranti, pasticcerie e locali del territorio “si vestono di Carnevale” e propongono eventi, piatti e drink a tema, nel centro storico e in tutto il territorio comunale, invitando cittadini e visitatori a scoprire il centro storico attraverso 4 aree tematiche, ciascuna con la propria atmosfera, tra sapori, musica e Dj: Area Cavour – Sapori e musica a colori, Area Mazzini – Maschere italiane, Area Porta S. Angelo – Love Carnival, Area Veneto-Roma – Festa degli Innamorati. Anche nel resto del territorio si potranno degustare specialità a tema negli esercizi che aderiscono all’iniziativa realizzata in collaborazione con la Confcommercio di Bastia Umbra.

Domenica 15 febbraio: la Grande Baldoria in Piazza Mazzini

Il culmine della festa arriva domenica con La Grande Baldoria: ESAGERIAMO, con una postazione fissa di conduzione, regia, animazione e DJ in piazza.

Dalle 15.00 alle 17.00 l’energia è tutta per i più piccoli con l’intrattenimento a cura della Ludoteca Comunale G. Rodari, tra giochi, laboratori creativi e animazioni “fuori controllo”: sfide di lancio e mira, mascherine da personalizzare, giochi con il paracadute, palloni giganti e l’arrivo scenografico di Re Fuso, il “Re della Baldoria”.

Dalle 17.00 alle 19.00, la piazza si trasforma in una grande pista con Balla-Baldoria: Andrea Esse DJ set con “tutta la musica in piazza”, per chiudere il Carnevale con ritmo e allegria.

Questo è il ricco programma di eventi che andranno ad animare il Carnevale bastiolo dal 13 al 15 Febbraio, risultato di una forte rete di collaborazione fra l’Amministrazione comunale, le Associazioni del territorio, le scuole e le realtà educative passando per il coinvolgimento delle attività commerciali locali e delle associazioni di categoria. Un programma che racconta la vitalità di Bastia Umbra e la forza delle sue realtà associative e commerciali: un Carnevale che unisce e valorizza la nostra città, per un weekend indimenticabile.

Nota organizzativa: in caso di maltempo, è prevista la possibilità di ricalibrare il programma dell’evento principale, monitorando le previsioni meteo nei giorni precedenti.

