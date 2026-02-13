Foligno, 13 feb. 2026 – Prende il via oggi, venerdì 13 febbraio, a Foligno (alle 16.30 a Palazzo Trinci) ‘Inkart, corso di disegno manga: la regia del fumetto’.
In questo corso di disegno manga, a cura di Mattia Bellucci, i ragazzi scopriranno come si costruisce una storia per immagini: dalla direzione artistica alla traduzione di una sceneggiatura in tavole, lavorando su stile, tono e ritmo, fino al coordinamento delle fasi creative e tecniche.
Non mancherà un focus sulla scienza del colore e sull’inchiostrazione, tra tecnica e sperimentazione artistica.
Il corso è rivolto a ragazzi dai 12 ai 18 anni.
Questo il calendario degli appuntamenti: 13 – 20 – 27 febbraio; 6 – 13 – 20 – 27 marzo; 3 – 10 aprile. Per informazioni e prenotazioni: palazzo.trinci@coopculture.it – 0742 330584
