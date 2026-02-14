Perugia, 14 febbraio 2026 – “Oggi da Terni, nel giorno di San Valentino, patrono dell’amore, voglio sottolineare un messaggio che parla al mondo: pace, responsabilità, cura dei legami e delle relazioni, attenzione agli altri – dichiara la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti -. Con San Valentino si estrinseca un impegno concreto: parlare di amore significa parlare di rispetto, di dialogo e di contrasto alla cultura della sopraffazione.

La festa del patrono di Terni ci ricorda altri due valori, l’attenzione verso gli altri, verso coloro che hanno bisogno, e la responsabilità di un impegno verso le nostre comunità”.

La città rinnova oggi una tradizione che tiene insieme dimensione religiosa e valore civile, con un programma di celebrazioni che rilancia l’attualità del messaggio valentiniano.

In questo quadro, la presidente Proietti partecipa alle manifestazioni dedicate a San Valentino organizzate dalla Diocesi di Terni e dalla città, tra cui la cerimonia di nomina dell’“Ambasciatore di San Valentino nel mondo 2026”, l’accensione del videomapping e in serata la traslazione dell’urna del Santo in cattedrale con la successiva veglia di preghiera.

“La nomina di Riccardo Leonelli ad ambasciatore – prosegue Proietti – affida il compito di portare ovunque un messaggio praticabile, che riguarda le famiglie, i giovani, i luoghi di lavoro e la vita quotidiana delle nostre città”.

Domani 15 febbraio è previsto il solenne pontificale in Cattedrale, officiato da monsignor Francesco Antonio Soddu, e poi la processione cittadina per riportare l’urna in Basilica.

“Il valore di questa festa sta nella capacità di tenere insieme spiritualità e azioni – conclude la presidente Proietti. È un messaggio che mette al centro la persona, l’attenzione ai bisognosi e a chi è solo, e la responsabilità di ciascuno nel costruire comunità più sicure e più unite”.

(2)