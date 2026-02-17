Chi era davvero Galileo Galilei? Quale fu il prezzo della sua ricerca? Cosa si cela dietro il mito del genio, dell’eretico, dell’uomo che osò sfidare il cielo e la terra?

Bevagna, 17 feb. 2026 – È Corrado D’Elia il protagonista del prossimo spettacolo della stagione di prosa 2025/2026 del Teatro Francesco Torti di Bevagna, “Vado al Torti”. L’appuntamento è domenica 22 febbraio alle 17.30.

Lo spettacolo, “Galileo, oltre le stelle”, con scene di Chiara Salvucci, porta sul palco un racconto teatrale intimo e rivoluzionario. Un viaggio tra scienza, arte e libertà. “Eppur si muove.” Queste parole, sussurrate con fermezza e disperazione, hanno attraversato i secoli, diventando il simbolo della libertà del pensiero. Ma chi era davvero Galileo Galilei? Quale fu il prezzo della sua ricerca? Cosa si cela dietro il mito del genio, dell’eretico, dell’uomo che osò sfidare il cielo e la terra?

Corrado d’Elia guida il pubblico alla scoperta di un Galileo più umano che mai: un uomo prima ancora che un rivoluzionario, un figlio, un padre, un amante, un pensatore solitario e inquieto, capace di meravigliarsi davanti alle stelle e di interrogarsi senza sosta sul senso dell’universo.

Costi e prenotazioni – Biglietto intero euro 18, ridotto (under 26 e over 65) euro 15, ridotto under 18 euro 1. Loggione e visibilità limitata euro 10.

Informazioni e prenotazioni botteghino e prenotazioni telefoniche alla Proloco Bevagna in piazza Filippo Silvestri tutti i giorni escluso il martedì, dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30: 379.2980055 (anche via WhatsApp) – biglietteria@teatrotortibevagna.it. Prevendite su circuito VivaTicket.

La stagione “Vado al Torti” è promossa da – A.T.I. Francesco Torti (Teatro Belli e Teatro Agape) in collaborazione con l’amministrazione comunale, direzione artistica di Carlo Emilio Lerici.

Sito ufficiale www.teatrotortibevagna.it

(0)