In collaborazione con Lions Club Foligno, il concerto destinerà parte dei proventi all’acquisto di un ossimetro per il reparto di Oncologia dell’ospedale di Foligno. In scena i celebre trio Laera, Cartabellese, Salvemini con il progetto solidale “Un violino per la vita”

Foligno, 19 feb. 2026 – Entra nel vivo il cartellone degli Amici della Musica di Foligno che ospiterà domenica 22 febbraio, ore 17, all’Auditorium San Domenico, un appuntamento d’eccezione, una serata che intreccerà musica e solidarietà sul filo di una storia meravigliosa tra note e vita.

Proposto in collaborazione con il Lions Club Foligno, “Un violino per la vita” è un concerto che vede in scena una vera e propria famiglia musicale, padre, madre, e figlia “enfant prodige”. Sono Pietro Laera pianista, Daniela Carabellese violinista e la giovanissima Maria Serena Salvemini, nota anche come Molly, in scena con un raro e affascinante repertorio originale per due violini e pianoforte.

Ma ci sarà anche qualcosa di più e di straordinario. Perché un “Un violino per la vita” oltre a essere un bellissimo concerto, è un progetto speciale, un flusso solidale che affida alla musica un messaggio di amore per la vita e di sostegno a chi è in difficoltà. A Foligno, parte dei proventi sarà infatti destinata all’acquisto di un ossimetro per il reparto di Oncologia dell’Ospedale san Giovanni Battista.

E a farsi portatrice di un inno alla vita soprattutto lei, Maria Serena Salvemini, 20 anni, talento assoluto del violino, premiatissima in varie parti del mondo, che ha superato una grave malformazione prenatale e che ha superato gravi ostacoli grazie alla musica.

Operata alla nascita, Molly apre per la prima volta gli occhi sulle note di Bach, che ben conosceva. La mamma, Daniela Carabellese, non aveva mai smesso di suonare. A dieci mesi i primi passi e il primo violino, uno strumento dal quale non si è mai più separata: un violino per la vita, appunto. Il primo concerto a quattro anni, poi gli studi per affermarsi ben presto nel panorama concertistico internazionale.

Unica italiana premiata “Golden Medal with Honours” al prestigioso Vienna International Music Competition, primo premio all’ International Moscow Music Competition, si è esibita da solista in numerose città europee tar cui Berlino (Philharmonie), Lipsia (Gewandhaus), Londra, Bruxelles, Roma, Belgrado, Cracovia, Dubrovnik, Corfu. Nel 2025 è stata protagonista di una tournée in Canada in cui ha eseguito le quattro stagioni di Vivaldi nella Centennial Hall di London.

Prestigio internazionale pure per Daniela Carbellese e Pietro Laera. Per lei, violinista, concerti nei più prestigiosi teatri e sale concertistiche del mondo, dagli Stati Uniti al Brasile, all’Europa. Con l’ensemble Collegium Musicum è stata protagonista di un concerto al Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, con diretta radiofonica europea per Rai Radio 3. Primo violino di Spalla dell’Orchestra della storica Fondazione Vincenzo Maria Valente e dell’Orchestra Filarmonica Pugliese, ha collaborato con solisti di fama internazionale.

Pietro Laera, pianista, tiene centinaia di concerti in tutto il mondo collaborando con musicisti e attori del panorama internazionale tra cui Roberto Fabbriciani Giora Feidman, Gianluca Petrella, Gaetano Partipilo, Roberto Duarte, il Quartetto della Scala, Arnoldo Foà, Ugo Pagliai, David Riondino.Membro di giuria in prestigiosi concorsi musicali, è titolare di cattedra presso il Conservatorio di musica “N. Rota” di Monopoli.

Al San Domenico eseguiranno brani di Dmitrij Dmitrievič Šostakovič, Moritz Moszkowski, Pablo de Sarasate, Astor Piazzolla, Frolov, Ante Božić-Kudrić.

Per info e biglietti www.amicimusicafoligno.it.

