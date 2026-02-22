Terni, 21 feb. 2026 – Alla presenza di tantissimi fedeli è stato annunciato, sabato 21 febbraio alle ore 12 nella Cattedrale di Terni, il trasferimento del vescovo Francesco Antonio Soddu, che è stato nominato dal Santo Padre nuovo arcivescovo della arcidiocesi metropolita di Sassari.

Dopo la preghiera iniziale il vescovo Soddu ha salutato i tanti fedeli e autorità civili e militari convenute: “Carissimi fratelli e sorelle buongiorno e grazie per la vostra presenza. Ho pensato molto alla modalità con la quale avrei dovuto comunicarvi ciò per cui siete stati convocati. Senza fare troppi giri di parole dico che in questo stesso momento a Sassari viene annunciato che il Santo Padre Leone XIV ha nominato il nuovo Arcivescovo di quella Diocesi. Per poter meglio esprimere e sintetizzare quanto passa per la mia mente e pervade tutto il mio essere in questo momento, utilizzo due pensieri, il primo è contenuto nel saluto che ho indirizzato ai fedeli della Diocesi di Sassari e che in questo momento viene letto in quella Cattedrale; il secondo fa parte della lettera di accettazione che ho scritto al Santo Padre.

Ai Sassaresi: Dopo 4 anni dalla mia Ordinazione a Vescovo di Terni-Narni-Amelia, il Santo Padre Leone XIV mi chiama ora a proseguire il servizio del ministero nella Chiesa che mi ha generato e visto crescere, la Diocesi Turritana. Non vi nascondo la trepidazione unita allo stupore per tale decisione, che accolgo in totale spirito di obbedienza e gratitudine per la fiducia accordatami.

Al Sommo Pontefice, Papa Leone XIV: Non Le nascondo, Santità, che mi affiora alla mente l’episodio della celebre visita di Gesù a Nazaret, dove era stato allevato, con la citazione del proverbio: “Nessun profeta è ben accetto in patria”. Sassari è la Chiesa che mi ha generato e dalla quale sono assente da 14 anni, dopo l’esperienza di direttore della Caritas Italiana per 10 anni, e 4 da Vescovo a Terni-Narni-Amelia. Alla trepidazione che mi accompagna unisco perciò il totale abbandono alla Divina Provvidenza e altrettanta obbedienza al volere di Dio nella Chiesa, che si manifesta attraverso il desiderio della Santità Vostra, che ringrazio per la fiducia accordatami”.

Rivolgendosi alla comunità di Terni-Narni-Amelia, mons. Soddu ha ricordato come “In questi 4 anni vissuti tra voi e con voi ho avuto modo di raccontare in più occasioni le vicende della mia vita, quelle che mi avevano accompagnato fino allo sradicamento dalla Sardegna con la nomina a direttore di C.I. prima e poi a quella di Vescovo di Terni-Narni-Amelia. Su queste ed altre precedenti vicende ho sempre cercato di riporre la fiducia in Dio attraverso l’obbedienza ai superiori. In modo particolare ieri con Papa Francesco per Terni, oggi con Papa Leone per Sassari.

Come dicevo il 5 gennaio scorso, in occasione dell’anniversario della mia Ordinazione Episcopale, ho sentito questa Chiesa di Terni-Narni-Amelia e questa terra umbra come la mia casa. Così sono nato Vescovo di questa Diocesi. Mi sono sentito accolto, tanto ho imparato e spero di aver messo a disposizione tutte le mie energie.

Ora il Signore mi chiama ancora ad uscire. Qualcuno potrebbe dire che siccome vado in Sardegna e per di più a Sassari, si tratta di un ritorno, di un rientro a casa. Mettiamola come vogliamo, io comunque son sempre in viaggio, anzi in uscita; son contento di fare la volontà di Dio.

Specifico che fino alla mia partenza e alla presa di possesso della nuova sede, che sarà presumibilmente la settimana dopo Pasqua, continuerò a reggere questa Chiesa come Amministratore Diocesano, secondo le norme del Diritto Canonico. Comunico inoltre che, dalla data del mio ingresso a Sassari, ogni impegno da me assunto in questa Diocesi, evidentemente, decade. In questo viaggio vi tengo nel cuore come fratelli e amici preziosi. Io pregherò per voi. Voi pregate per me. Grazie di tutto”.

Al termine il vescovo si è soffermato a salutare commosso tutti i presenti, avendo parole di stima e affetto per i suoi più stretti collaboratori e di incoraggiamento per tutti a continuare nel cammino pastorale e sinodale intrapreso in questi anni.

