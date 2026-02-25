La V^edizione della gara si distinguerà per una logistica compatta e un percorso in gran parte rinnovato, caratterizzato da strade dal fondo particolarmente apprezzato. Grande richiamo anche sul fronte dei protagonisti: confermata la presenza delle due Lancia Ypsilon ufficiali affidate a Gryazin e Rossel, con numerosi altri piloti italiani e stranieri pronti ad animare la sfida

Foligno (Perugia), 25 febbraio 2026– Cresce il fermento, sale l’attesa. Foligno ed il suo territorio sono pronti a vivere il primo fine settimana di marzo con grande enfasi: sarà l’avvio del Campionato Italiano Rally Terra. (Nella fotio, Marco Bulancia, uno dei nomi attesi al via)

La quinta edizione Rally Città di Foligno, in programma il 6 e 7 marzo, accenderà i motori di una sfida stagionale che si annuncia quanto mai ricca di contenuti, accesa e avvincente. Oggi sono in chiusura le iscrizioni, si passerà poia capire chi saranno i protagonisti e ad attendere il loro arrivo, per poi ammirare le sfide sul rinnovato tracciato disegnato da PRS Group. Tutto l’evento si svolgerà esclusivamente all’interno del Comune di Foligno, con un percorso compatto e scenografico, pensato per esaltare lo spettacolo agonistico, ottimizzare logistica e fruibilità per team e spettatori.

La gara sarà presentata alla stampa e alle autorità lunedì 2 marzo alle ore 10,30 nella sala del consiglio del palazzo comunale di Foligno, Piazza della Repubblica.

La notizia che ha fatto il giro del mondo è stata quella, di dieci giorni fa, che saranno al via le due Lancia Ypsilon ufficiali del mondiale rally, una presenza che torna nei rallies italiani dopo ben oltre 30 anni. Ha suscitato interesse dei media e degli appassionati, di certo la Valle Umbra sarà una vetrina d’eccezione per questo momento storico.

Saranno 245, i chilometri totali, di cui 91 cronometrati (dai 76 dell’anno scorso) in 9 prove speciali da correre tutte nella giornata di sabato 7 marzo. Tanti nuovi stimoli con le due prove completamente inedite e con un fondo particolarmente apprezzabile, del passato rimane solo la prova speciale “Scopoli” e tutte promettono una sfida di alto livello tecnico per gli equipaggi.

Ecco le prove speciali descritte nei loro principali caratteri:

P.S. 1/4/7 “Cupacci” (km 3,730):

La parte iniziale è la stessa delle Prove Libere/Qualifiche/Shakedown.

Parte subito dopo la Tenuta San Lorenzo, con un tratto in falsopiano con curve a medio raggio. In seguito si velocizza un po’, poi ridiventa più tortuoso fino al bivio per Cupacci. Da qui inizia il percorso nuovo medio veloce, che poi si rallenta nelle vicinanze del fine prova, che è prima del Borgo di Cupacci.

Prova con fondo molto bello e vario ed anche se corta non andrà presa con leggerezza.

P.S. 2/5/8 “Monte di Pale” (km 14,500):

Prova totalmente inedita che parte nelle vicinanze di Colle Capodacqua.

Si inizia con un primo tratto guidato per poi arrivare ad una inversione che porta alla salita per Monte di Pale. Da qui la prova si velocizza ed alterna tratti veloci a rallentamenti con tornanti o curve a corto raggio. Nella parte terminale della salita vi sono anche 2 chicane di rallentamento. Arrivati a metà prova ed alla vetta del Monte di Pale inizia la discesa per raggiungere il Borgo di Sostino. Il primo tratto rimane veloce, mentre poi la careggiata si restringe con serie di curve a medio e corto raggio. Arrivati a Sostino si continua con un percorso sempre stretto, poi medio veloce fino alla fine della prova posto a Pian di Ricciano.

E’ la prova speciale più lunga della gara ed anche la più impegnativa, perché troviamo tratti veloci con careggiata larga, che si alternano a tratti lenti con careggiata stretta e quindi il prendere il giusto ritmo al momento opportuno avrà la sua importanza sul buon risultato cronometrico. Pertanto la prova sarà determinante per un buon risultato di gara.

P.S. 1/4/7 “Scopoli” (km. 12,140)

La prova è invariata rispetto agli anni scorsi e parte alle porte di Scopoli, con la prima parte tutta in salita con l’alternarsi di tornanti e tratti medio veloci su un buon fondo e la careggiata abbastanza larga. Arrivati alla sommità, nelle vicinanze di “Cancelli”, inizia un tratto all’interno del bosco con un fondo più duro e lento rispetto alla parte iniziale. Nella parte terminale del boschetto è anche prevista una “Virtual Chicane” ed arrivati ad Acqua Santo Stefano inizia la discesa, che porterà verso il fine prova posta nelle vicinanze di Casenove. Questo tratto finale è molto simile alla prima parte, con tratti medio veloci che vengono spezzati da stretti tornanti.

Prova speciale sicuramente importante per la classifica, in quanto ha molte variazioni di tipologia e richiede molta attenzione soprattutto nella parte finale in discesa.

Il Rally Città di Foligno, la città “della Quintana” è diventato, in sole cinque edizioni, grazie anche alla lungimiranza dell’Amministrazione Comunale, un esempio virtuoso di come lo sport possa essere strumento di promozione, narrazione e sviluppo del territorio, capace di coniugare competizione, spettacolo e valorizzazione delle risorse locali. Un evento che andrà ad aprire nel migliore dei modi il Campionato Italiano Rally Terra e che rafforza il posizionamento di Foligno come punto di riferimento nel motorsport e nella promozione attraverso i grandi eventi.

DETTAGLIO DEL PROGRAMMA DI GARA

Il “Quartier Generale” dell’evento sarà il Delfina Palace Hotel in via della Fornacetta in Foligno, come nei due anni addietro e, sempre come già registrato nelle precedenti edizioni, il Parco di Assistenza sarà ubicato nella zona industriale “la Paciana”.

Mercoledì 4 Marzo

Ore 18.00/20.00 Distribuzione Road-Book al Delfina Palace Hotel – Foligno

Giovedì 5 Marzo

Ore 08.30/16.30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)

Ore 17.30 Briefing concorrenti (in presenza obbligatoria) al Delfina Palace Hotel – Foligno

Ore 18.00/20.30 Verifiche sportive al Delfina Palace Hotel – Foligno

Venerdì 6 Marzo

Ore 08.30/10.30 Verifiche Tecniche vetture Rally 2 al Parco Assistenza, zona Ind. La Paciana – Foligno

Ore 10.30/12.30 Verifiche Tecniche altre vetture al Parco Assistenza, zona Ind. La Paciana – Foligno

Ore 12.00/13.00 Prove libere Rally 2

Ore 13.15/14.15 Qualifiyng Stage Rally 2

Ore 14,30/17,00 Shakedown altri concorrenti

Ore 19.01 Cerimonia di Partenza da Piazza della Repubblica – Foligno

Ore 19.16 Ingresso Riordino Notturno – zona Ind. La Paciana – Foligno

Sabato 7 Marzo

Ore 08.01 Uscita Riordino Notturno – zona Ind. La Paciana – Foligno

Effettuazione di 9 prove speciali

Ore 17.00 Arrivo con premiazione (sub-judice) in Piazza della Repubblica – Foligno

