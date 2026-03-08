Foligno, 8 marzo 2026 – Continua il percorso sul territorio del Comitato di presidenza dell’Associazione politica Comunità Riformista dell’Umbria. Lo scorso 4 marzo, infatti, l’organo direttivo della Comunità, composto dal Presidente Valeriano Giambitto e dai vicepresidenti Gabrio Romani (Segretario Regionale del PSI) Mauro Masciotti (Presidente di Città Europa) e dal tesoriere Michele Berloco ha incontrato a Foligno gli Esecutivi congiunti della sezione folignate del PSI, rappresentata dal Segretario Guglielmo Castellano, di Foligno Domani, con il suo Segretario Gianluca Angeloni e della stessa Città Europa che vede Mauro Masciotti come suo Presidente.

Un incontro proficuo, nel corso del quale Valeriano Giambitto ha espresso alle tre realtà folignati che hanno aderito a questo nuovo progetto politico, le direttrici di marcia dell’associazione. “Comunità Riformista – ha detto Giambitto – si colloca perfettamente nell’ambito del centro sinistra regionale, avendo l’ambizione di rappresentare, all’interno di questo perimetro, la tradizione del cattolicesimo democratico, il socialismo riformista, l’associazionismo laico e il civismo diffuso. Noi collaboriamo con tutti all’interno dello schieramento riformista, ma con la nostra autonomia politica ed intellettuale. Non ci piace nasconderci dietro le grandi tematiche, ma vogliamo affrontare con pragmatismo, tutte le problematiche che insistono sul territorio regionale, senza voli pindarici od ipotesi che non stanno in piedi”.

Sia Mauro Masciotti che Guglielmo Castellano e Gianluca Angeloni si sono espressi in linea con quanto indicato da Giambitto. Un percorso, peraltro, che proprio a Foligno, e siamo nell’estate del 2025, ha avuto una primogenitura molto importante, perché la prima Area Riformista che ha visto il varo dell’accordo politico programmatico tra PSI, Foligno Domani/Città Europa, è nata proprio nella città della Quintana.

E sarà quindi a Foligno, ha detto Valeriano Giambitto, che il prossimo mese di aprile, si svolgerà la prima assise programmatica dell’Associazione Comunità Riformista che, dopo l’evento inaugurale dello scorso dicembre in quel di Assisi, si presenterà alla regione con la sua struttura ed il suo programma.

