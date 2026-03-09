Terni, 9 marzo 2026 – Dopo la buona prestazione nel torneo di Subbuteo classico FISCT Lazio, disputato domenica 8 marzo 2026 a Roma Fontenuova, il giocatore ternano Marco Perotti ha confermato ancora una volta il primo posto nel ranking dei fuori regione.

Perotti parteciperà sabato 28 marzo 2026 al Guerin Sportivo di Subbuteo Tradizionale in programma a Vitorchiano, in provincia di Viterbo. La competizione agonistica è organizzata dall’Asd Viterbese Subbuteo, dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo (FISCT) e dal Settore Nazionale Subbuteo Opes Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, con il patrocinio del Comune di Vitorchiano.

Si tratta della terza tappa del circuito. L’evento sportivo si svolgerà presso la palestra “Fratelli Chiaroni”, in piazza San Pietro 5, a Vitorchiano. Marco Perotti è tesserato FISCT con il club pugliese rossoblù del Taranto. Il Guerin Subbuteo, nato alla fine degli anni Settanta dalla collaborazione tra il magazine Guerin Sportivo e l’importatore Parodi, è stato il torneo italiano di Subbuteo più prestigioso. Simbolo dell’epoca d’oro tra gli anni ’70 e ’80, rappresentava il sogno dei subbuteisti italiani, suddiviso nelle categorie Juniores e Seniores, con finali nazionali che decretavano i campioni.

Nella stagione agonistica 2025/2026 della FISCT la manifestazione è attualmente nel pieno della sua attività, con diverse tappe nazionali programmate. La seconda tappa del circuito 2026 si è conclusa a Bari, in Puglia, tra il 28 febbraio e il 1° marzo 2026, coinvolgendo tornei individuali e a squadre nelle categorie “Open” e “Cadetti”.

La prima tappa, invece, si è svolta a Modugno all’inizio di febbraio, dedicata alla disciplina sportiva del Calcio da Tavolo.

Il Guerin Sportivo fornisce la copertura mediatica e il prestigio storico dell’iniziativa, mentre la FISCT gestisce l’organizzazione tecnica e l’inserimento dei risultati nel ranking nazionale.

Il circuito comprende sia il Calcio da Tavolo, evoluzione agonistica moderna della disciplina, sia il Subbuteo Tradizionale, che utilizza materiali simili a quelli storici degli anni ’70.

Il Guerin Subbuteo d’Oro è il riconoscimento assegnato ai vincitori delle singole tappe e delle classifiche finali, spesso celebrato con interviste dedicate sul sito e sulla rivista. I vincitori dell’ambito trofeo italiano vengono premiati con cerimonie presso la sede del Corriere dello Sport a Roma.

La FISCT ha riportato in auge il marchio e il torneo, con le prime tappe della nuova era disputate alla fine del 2021. Da allora la competizione si gioca ininterrottamente da cinque anni (edizioni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025), con l’avvio del nuovo ciclo nel 2026.

Sebbene il torneo originale fosse un pilastro negli anni ’70 e ’80, l’attuale format – spesso disputato a Subbuteoland, a Reggio Emilia – ha ridato vigore alla competizione.

A Vitorchiano sono attesi numerosi giocatori e club provenienti da tutta Italia, sia per il torneo individuale in programma il 28 marzo 2026 sia per quello a squadre previsto domenica 29 marzo.

Perotti cercherà di ottenere un buon piazzamento per conquistare nuovi punti validi per il ranking nazionale FISCT.

