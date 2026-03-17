Domenica 22 un grande banco d’assaggio con 400 aziende provenienti da Abruzzo, Campania, Emilia, Romagna, Lazio, Marche e Umbria. Ospiti speciali Toscana e Valle d’Aosta

Perugia, 17 marzo 2026 – Sarà Perugia ad ospitare domenica 22 marzo l’edizione 2026 del prestigioso evento “Esperienze di Vitae del Centro Italia” dell’Associazione Italiana Sommelier (AIS), che celebra ogni anno le eccellenze vinicole provenienti dalle regioni nel cuore della Penisola. L’evento è stato presentato alla stampa a Palazzo Donini. (Nella foto, da six Pietro Marchi, Simona Meloni e Sandro Camilli)

La manifestazione, aperta al pubblico, si terrà presso l’Hotel Giò e riunirà le eccellenze vinicole presenti nella Guida Vitae AIS 2026, massimo riferimento editoriale del settore vinicolo per professionisti, operatori di settore e appassionati. L’evento è organizzato da AIS Umbria sotto la guida del presidente Pietro Marchi, con il patrocinio della Regione Umbria, del Comune di Perugia e della Camera di Commercio dell’Umbria, partner Only Wine Festival.

Saranno 400 i produttori presenti all’evento, provenienti da sette regioni del Centro Italia: Abruzzo, Campania, Emilia, Lazio, Marche, Romagna e Umbria, pronti a raccontare, confrontarsi e a far degustare le loro migliori espressioni vinicole frutto di impegno, qualità e genialità. A queste si aggiungono due ospiti speciali dell’edizione 2026: la regione Toscana, con una masterclass realizzata in collaborazione e con la partecipazione del Consorzio per la tutela dei vini DOC Bolgheri, e la regione Valle d’Aosta con un banco d’assaggio dedicato.

Alla conferenza stampa sono intervenuti Sandro Camilli, presidente nazionale dell’Associazione Italiana Sommelier; Pietro Marchi, presidente di AIS Umbria e l’assessore regionale alle politiche agricole e agroalimentari Simona Meloni. Hanno portato i saluti, in presenza e in collegamento online, i presidenti regionali: Angela Di Lello, presidente di AIS Abruzzo; Luca Manfredi, presidente di AIS Emilia; Francesco Guercilena, presidente di AIS Lazio; Stefano Isidori, presidente di AIS Marche, Adolfo Treggiari, presidente di AIS Romagna e Cristiano Cini, presidente di AIS Toscana. Un parterre d’eccezione per sottolineare l’importanza di valorizzare le eccellenze del panorama vitivinicolo del Centro Italia, segnalando agli esperti del settore e ai consumatori le espressioni più interessanti di ogni territorio.

A Perugia si potrà vivere un’esperienza tra gusti e tipicità che si preannuncia straordinaria. Sarà una celebrazione dei vini delle rispettive regioni che hanno raggiunto almeno 90 punti nella Guida Vitae AIS 2026. Inoltre, chi acquisterà il biglietto d’ingresso in prevendita parteciperà all’estrazione del premio “Vinci un’esperienza di Vitae con Ais!”, con in palio un weekend per 2 persone presso una cantina resort in Umbria.

“Esperienze di Vitae del Centro Italia” è un appuntamento imperdibile per professionisti, appassionati e curiosi che intendono approfondire il meraviglioso territorio del Centro Italia, i vitigni autoctoni e internazionali insieme con i loro particolari abbinamenti.

IL PROGRAMMA

Il programma della giornata prevede due fasi principali:

– dalle ore 10 alle ore 13 si svolgerà la cerimonia di consegna degli attestati di eccellenza riservata ai produttori e ai giornalisti, condotta dal giornalista RAI Gianluca Semprini affiancato dal presidente nazionale AIS Sandro Camilli e da tutti i presidenti delle associazioni regionali coinvolte (AIS Abruzzo, AIS Campania, AIS Emilia, AIS Lazio, AIS Marche, AIS Romagna, AIS Toscana, AIS Umbria, AIS Valle d’Aosta).

– dalle ore 14 alle ore 19 sarà aperta al pubblico di soci, curiosi, appassionati winelovers e addetti al settore la grande degustazione a banco d’assaggio accompagnata da oltre 120 sommelier AIS, per scoprire e apprezzare le eccellenze vinicole premiate.

Si potrà acquistare il biglietto di ingresso in loco o già in prevendita (www.aisumbria.it).

MASTERCLASS

Alle ore 15 è in programma la masterclass “Viaggio nella DOC Bolgheri”, un territorio iconico del vino italiano raccontato attraverso il calice.

La masterclass sarà guidata da Cristiano Cini, Presidente AIS Toscana, con un percorso di degustazione che attraverserà lo stile e l’identità di una delle denominazioni più prestigiose d’Italia, attraverso sei etichette rappresentative, capaci di raccontare la ricchezza e le diverse interpretazioni del territorio.

Saranno in degustazione i seguenti vini: Bolgheri Rosso 2023 – Le Macchiole, Volpolo Bolgheri Rosso 2023 – Podere Sapaio, Piastraia Bolgheri Superiore 2022 – Michele Satta, Campo al Signore Bolgheri Superiore 2022 – Tenuta Campo al Signore, Gualdo De’ Gemoli Bolgheri Superiore 2022 – Chiappini, Dedicato a Vittorio Bolgheri Superiore 2022 – Campo al Pero

La partecipazione alla masterclass è su prenotazione obbligatoria, per un massimo di 50 partecipanti e riservata a chi acquista ticket di ingresso. Per prenotare scrivere a: pietromarchi@aisumbria.it

Ticket d’ingresso al banco d’assaggio

Il biglietto d’entrata (30 euro per gli associati AIS, 40 euro per i non associati) permette di accedere alle sale dove si terranno i banchi d’assaggio e darà diritto a partecipare alla masterclass del Consorzio per la tutela dei vini DOC Bolgheri, previa prenotazione ed esaurimento posti disponibili, per un massimo di 50 partecipanti. Sono previsti, infine, assaggi gastronomici compresi nel ticket d’ingresso, a cura dell’Hotel Giò.

Il biglietto è disponibile in prevendita sul sito web dell’evento >

https://www.aisumbria.it/evento/esperienze-di-vitae-del-centro-italia-2026

PREMIO “VINCI UN’ESPERIENZA DI VITAE CON AIS!”

Per l’edizione 2026 è indetto un premio speciale “Vinci un’Esperienza di Vitae con AIS!”. Tra tutti i biglietti acquistati in prevendita verrà effettuata un’estrazione. In palio un weekend per 2 persone presso una cantina resort in Umbria, comprensivo di soggiorno, visita in cantina e degustazione vini.

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