Le candidature dovranno essere presentati entro le ore 12 del prossimo 13 aprile

Spoleto, 27 marzo 2026 – Il Comune di Spoleto ha pubblicato l’avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate all’individuazione di un soggetto del Terzo Settore per la co-progettazione e la gestione del progetto “LAB 35: Idee in movimento”, ammesso a cofinanziamento nazionale nell’ambito del Fondo Politiche Giovanili, attraverso l’avviso promosso da ANCI.

L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato dall’Amministrazione comunale per valorizzare spazi pubblici e promuovere nuove opportunità rivolte ai giovani under 35, favorendo la partecipazione attiva, l’innovazione sociale e la crescita del territorio.

Il progetto prevede la realizzazione di un hub multifunzionale all’interno dello storico Palazzo Leonetti Luparini, nel cuore della città, con l’obiettivo di creare un luogo dinamico dedicato allo studio, alla formazione, alla creatività e all’incontro tra giovani.

Attraverso il percorso di co-progettazione, il soggetto selezionato sarà chiamato a sviluppare e gestire cinque linee di intervento: MIND LAB (spazi studio e tutoraggio), JOB LAB (orientamento al lavoro e sviluppo delle competenze), 360 LAB (laboratori e attività formative), VISION LAB (iniziative culturali e incontri) e PERFORMANCE LAB (spazi per espressioni artistiche).

Il progetto potrà contare su un finanziamento complessivo di 120.000 euro.

Possono partecipare alla manifestazione di interesse esclusivamente i soggetti del Terzo Settore, in forma singola o associata, con una componente giovanile interamente under 35 e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma “Portale acquisti Umbria – Net4market”, entro le ore 12.00 del 13 aprile 2026, allegando la domanda di partecipazione e una proposta progettuale coerente con gli obiettivi dell’avviso.

La procedura si articolerà in più fasi, dalla raccolta delle manifestazioni di interesse alla valutazione delle proposte, fino all’attivazione del tavolo di co-progettazione e alla successiva stipula della convenzione.

Tutta la documentazione è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Spoleto https://shorturl.at/7JHqn e sulla piattaforma telematica dedicata https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_regioneumbria

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