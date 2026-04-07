Perugia, 7 apr. 2026 – Sabato 11 aprile, dalle ore 9 alle ore 13 presso l’Hotel Sacro Cuore di Perugia, si terrà il terzo incontro della Scuola politica Fioriture. Protagonisti della mattinata saranno Rosi Bindi e Bernard Dika, che aiuteranno i partecipanti a mettere a tema una delle domande più urgenti per questo tempo storico: come e perché impegnarsi ancora in politica e per il bene comune?

Si discuterà insieme sul senso stesso dell’agire politico, sull’urgenza di una politica aperta al domani, che sappia pensare e progettare speranza oltre i confini angusti della paura, che nasca sul terreno fertile delle differenze e delle identità progressiste e cattoliche che hanno costruito il tessuto democratico del nostro paese. Ciò avverrà attraverso il privilegio del confronto con una delle esponenti nobili e storiche della migliore politica italiana, Rosi Bindi, parlamentare di lungo corso e già due volte ministra, e un giovane esponente di una possibile primavera della politica italiana, Bernard Dika, nato nel 1988 in Albania ed eletto nel 2025 consigliere regionale della regione Toscana.

Così come per gli altri incontri già svoltisi del ciclo 2026 di Fioriture (Leonardo Becchetti sull’economia civile, Cecilia Strada e Mario Giro sulle ragioni forti della pace) si tratterà di un’occasione preziosa per mettersi in cammino attraverso l’ascolto, la riflessione in gruppi, il confronto collegiale. La partecipazione è libera e aperta a tutti e a tutte.

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