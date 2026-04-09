Saranno presenti i presidenti delle regioni Umbria e Marche, Stefania Proietti e Francesco Acquaroli. L’appuntamento è in programma martedì 14 aprile al Teatro Caio Melisso Carla Fendi

Spoleto, 9 apr. 2026 – “ZES Unica – Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno. Presentazione per l’Umbria e le Marche”. È questo il titolo dell’evento, organizzato dalla Regione Umbria, in collaborazione con la Regione Marche, che si terrà martedì 14 aprile alle ore 17.00 al Teatro Caio Melisso Carla Fendi.

L’iniziativa, dedicata alle opportunità di sviluppo economico e attrazione degli investimenti nei territori coinvolti, vedrà la partecipazione, tra gli altri, della presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti e del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli.

Tra i relatori, insieme al sindaco di Spoleto Andrea Sisti, saranno presenti Francesco De Rebotti, assessore regionale allo sviluppo economico dell’Umbria, Antonio Pagano, policy analyst OCSE, Giuseppe Romano, coordinatore struttura missione ZES Unica, Giacomo Bugaro, assessore regionale alla ZES delle Marche, Elisa Maria Spagnolo, direttore regionale dell’Inps e Cristiana Usai, dirigente Agenzia delle Entrate.

L’evento, che sarà coordinato dal giornalista Luca Ginetto, caporedattore RAI Umbria, rappresenta un momento di confronto sulle opportunità di sviluppo territoriale legate alla recente adesione della Regione Umbria alla ZES Unica, con particolare riferimento alla semplificazione amministrativa, agli incentivi agli investimenti e alle iniziative a favore dell’occupazione.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione attraverso la compilazione del form online https://shorturl.at/nutgR

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