La XXVI edizione di “Fiera verde” in programma nel centro storico sabato 18 e domenica 19. Taglio del nastro sabato alle 12 nel piazzale IV Novembre alla presenza delle autorità

Marsciano, 16 apr. 2026 – Marsciano è pronta per la XXVI edizione di ‘Fiera Verde – Tradizioni e sapori’, manifestazione dedicata al florovivaismo e alla valorizzazione delle produzioni agricole, artigianali ed enogastronomiche del territorio, che si terrà sabato 18 e domenica 19 aprile.

Al taglio del nastro, in programma sabato alle 12 nel piazzale della scuola IV Novembre, saranno presenti Michele Moretti e Sergio Pezzanera, rispettivamente sindaco e vicesindaco di Marsciano, insieme ad alcuni esponenti dell’amministrazione comunale e a rappresentanti del mondo associativo, e Letizia Michelini, presidente seconda Commissione consiliare permanente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria. Alla prima giornata di Fiera verde parteciperà anche Simona Meloni, assessore alle politiche agricole e al turismo della Regione Umbria. Due giorni ricchi di eventi, tra convegni, laboratori, iniziative per il benessere psicofisico e attività divulgative e ludico-ricreative, che rappresentano un momento di incontro con produttori, tecnici, progettisti del verde con l’obiettivo di diffondere buone pratiche legate alla sostenibilità ambientale, alla tutela del paesaggio e alla qualità di produzioni e tipicità locali.

Per quanto riguarda il programma, tra le novità di questa edizione di Fiera Verde l’esposizione dei mini-pony più piccoli d’Italia, in viale della Vittoria, nei due giorni dalle 9.30 alle 19, ai quali è dedicato anche l’evento ‘Facciamo la conoscenza dei pony’.

Già dalla mattina di sabato, il piazzale della scuola IV Novembre ospiterà alcune iniziative: alle 10.30 l’incontro ‘Piccoli esploratori tra le piante’ con l’agronoma Luigia Ruga; alle 10.30 la presentazione dell’attività laboratoriale ‘Dagli scorci del borgo agli scorci interiori: arteterapia poetica itinerante di comunità’, in programma poi nel pomeriggio. Dopo l’inaugurazione ci saranno, invece, gli incontri divulgativi ‘La difesa da insetti delle piante ornamentali’ (alle 15.30) e ‘Alberi boschi e acqua: un ciclo Vitale’ (alle 16).

Tutti pronti alle 17 per il laboratorio ‘Scopriamo l’olio’ e la merenda per bambini, e alle 18 per ‘Degusti-AMO l’olio’, degustazione professionale guidata dell’olio extravergine. Entrambi gli eventi sono a cura di CM Centumbrie e sono prenotabili al 340.3390567 (Carolina). Sempre sabato 18, il Museo laterizio e delle terrecotte ospiterà due sessioni di yoga (alle 11 e alle 17) con Monica Gerardi (per partecipare 348.8562723). Doppio appuntamento (alle 12.30 e alle 15.30) anche per ‘Il corpo parla’, pratica di danza posturale condotta da Sara Marinelli (per partecipare contattare il 338.9987732). Alle 16, invece, partirà dal museo il laboratorio itinerante per le vie del centro storico ‘Dagli scorci del borgo agli scorci interiori: arteterapia poetica itinerante di comunità’ (per prenotazioni isabatidellarteterapia@gmail.com).

Appuntamenti esperienziali e mirati al benessere psicofisico in programma anche alla sala Aldo Capitini del Municipio, che dalle 9.30 alle 19 vedrà susseguirsi sessioni di terapia craniosacrale, shiatsu, riflessologia plantare, counseling olistico, tecniche di rilassamento, trattamenti antistress ed equilibrio del corpo energetico.

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