La tre giorni dedicata a tradizioni, sapori e protagonisti del territorio è in programma dal 15 al 17 maggio 2026 a San Terenziano. L’evento illustrato alla Camera dei Deputati: la prima edizione che valorizza i porchettai, coinvolge l’intera comunità e porta in piazza arte, musica, tradizioni e inclusione sociale

Roma, 08 maggio 2026 – Nella splendida cornice della sala Stampa della Camera dei Deputati a Roma si è svolta la conferenza stampa di presentazione di Porquesì, la nuova manifestazione che dal 15 al 17 maggio 2026 a San Terenziano di Gualdo Cattaneo celebra la porchetta e i suoi protagonisti.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Gualdo Cattaneo e organizzata da Un/Lab, è stata presentata mercoledì 6 maggio alla presenza dell’Onorevole Francesco Battistoni, segretario dell’ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, Onorevole Raffaele Nevi, segretario Commissione Agricoltura Camera dei Deputati, Andrea Romizi, consigliere Assemblea Legislativa dell’Umbria Enrico Valentini, sindaco di Gualdo Cattaneo, Elisabetta Carletti, assessore al Turismo del Comune di Gualdo Cattaneo, Antonella Bussotti e Luca Broncolo di Un/Lab, società di organizzazione eventi come “Roma Baccalà”, “I Love Fish” e “I’M Festival”. Nel corso dell’incontro è stato illustrato il programma dell’evento, con approfondimenti sulle iniziative, gli eventi e le novità della manifestazione.

La conferenza stampa è stata aperta e moderata dal sindaco Enrico Valentini che ha ricordato che “Porquesì, a differenza delle manifestazioni precedenti, sarà patrimonio di tutti i cittadini di San Terenziano e delle amministrazioni che verranno nel futuro, che dovranno preservare e sviluppare questo evento che racconta una storia e un’identità di un territorio. A Gualdo Cattaneo c’è un patrimonio di porchettai in grado di sostenere il riconoscimento dell’IGP (Indicazione Geografica Protetta) che garantisce l’origine, la qualità e il metodo di produzione tradizionale. Ma Porquesì non è solo enogastronomia – ha concluso – ma è anche inclusione con la presenza di associazioni come, ad esempio, Libera… mente Donna, che gestisce vari centri antiviolenza, Insieme per Domani e Anffas ‘ per loro’, che si occupano di disabilità”.

Subito dopo l’Onorevole Francesco Battistoni ha parlato di “storia, territorio e maestria: è da tutto questo che deriva tutto il nostro Made in Italy, che non è un marchio ma un patrimonio fatto di persone, di territori, di saperi e di sapori, come in questo caso. Dobbiamo tutelarlo e portarlo avanti. Quando parliamo di Porquesì ci riferiamo a prodotti a km 0 e, anche attraverso gli altri sapori che vengono accostati, all’esaltazione di tutto un territorio e di tutta la sua tradizione. Per lo più veniamo dall’anno che la cucina italiana è stata riconosciuta patrimonio dell’Unesco, quindi anche questo ci dà un maggiore sprint per andare avanti, uniti ai territori e alle tradizioni che ci caratterizzano”.

L’Onorevole Raffaele Nevi ha dichiarato: “Ritengo sia giusto che la manifestazione, venga conosciuta anche a livello nazionale, con una presentazione istituzionale come questa. Porquesì rappresenta una tradizione vera, significativa del territorio umbro, che merita di essere raccontata e vissuta. È una tre giorni che non è solo porchetta ma è associata ad un programma culturale e alla tradizione enogastronomica del territorio. Grazie anche a questi eventi che cresce il turismo nella nostra regione. Questa è sicuramente una manifestazione che racconta il nostro territorio”.

“La presenza di tutta la Giunta e del consiglio comunale in questa sala – ha affermato il consigliere regionale Andrea Romizi – dà la cifra di quello che andate ad offrire con questa manifestazione e il coinvolgimento delle associazioni dà il senso di un’intera comunità che accoglierà con grande calore le persone. È questo il valore importante di Porquesì, che ben si abbina con quello che sarà offerto a livello enogastronomico. Sarà un’esperienza fatta non solo di sapori ma di questo abbraccio dei cittadini di San Terenziano. La prima cosa che mi ha colpito leggendo di questa manifestazione è il suo nome: diretto ed efficace. Bravi tutti”.

L’assessore comunale Elisabetta Carletti, invece, ha dichiarato:“La porchetta per noi è tradizione e festa. Abbiamo voluto fare questo nuovo evento per affermare la nostra identità che non è solo enogastronomica ma che include anche l’arte, con una mostra che racconta il nostro territorio e le nostre tradizioni”.

“Il format scelto per Porquesì – hanno sottolineato gli organizzatori Antonella Bussotti e Luca Broncolo di Un/Lab – rispecchia pienamente il nostro approccio agli eventi che prevede sempre un forte coinvolgimento territoriale. L’amministrazione comunale di Gualdo Cattaneo e le associazioni locali hanno dimostrato grande sensibilità e spirito collaborativo: elementi che ci hanno spinto ad abbracciare con entusiasmo questo nuovo progetto. In questo contesto Porquesì diventa un momento di racconto, di incontro, di condivisione e di inclusione”. Broncolo, infine, ha poi delineato alcuni aspetti della manifestazione che prevede nove spettacoli musicali, un’area mercato, una mostra di arti e tradizioni che racconta il territorio.

Per questa prima edizione – il cui main sponsor è Falchi&Partners, azienda di Ponterio di Todi attiva nella consulenza e formazione in ambito sicurezza sul lavoro, igiene e sicurezza alimentare, ambiente, qualità e privacy – l’organizzazione ha scelto di valorizzare in modo particolare i porchettai del territorio, veri custodi di un’arte che si tramanda da generazioni. Saranno presenti realtà storiche e produttori che rappresentano un patrimonio gastronomico unico: da La Porchetta di Grutti di Mauro e Luca Benedetti dal 1939 e Natalizi, con il loro Cicotto Presidio Slow Food all’Antica Porchetteria Granieri 1916 per passare alla Porchetta di Marcellano di Daniele Carletti, Antica Norcineria dal 1936, Carletti Enzo produzione propria dal 1925, Porchetta di Pantalla Mastrini dal 1969, A Tavola con il Norcino Porchetta di Foligno, Il Ghiottone Porchetta di Bevagna ed infine al ristorante Il Buongustaio, che curerà l’offerta gluten free per la manifestazione. La loro presenza darà vita a un percorso del gusto che racconta la storia di un mestiere identitario e profondamente radicato nella cultura locale.

Accanto ai porchettai, un ruolo centrale sarà svolto dalle associazioni del territorio, che porteranno in piazza i loro piatti tipici, contribuendo a creare un’offerta gastronomica ricca e variegata. San Terenziano in festa aps proporrà bombette di salsiccia fritte e patatine; l’associazione Presepe Vivente di Marcellano e VinCanta offrirà arrosticini e il piatto “dell’ortolano”; il gruppo Anspi Parrocchia Amici per San Terenziano presenterà fagioli con animelle e “Il boccone del prete”; l’associazione Per Grutti aps porterà la zuppa di ceci e la torta al testo con prosciutto o barbozzo; la Pro Loco di Gualdo Cattaneo preparerà coratella con torta al testo e panini al cinghiale; la Pro Loco Pomonte, legata alla storica rievocazione della cotta del carbone vegetale, proporrà lumache alla pomontina e il pulledduck, panino con oca alla pomontina; il Circolo Anspi di Pozzo offrirà la tradizionale frittella di Pozzo in cinque gusti. A completare il percorso del gusto ci saranno anche Made in Sicily, Gelateria La Paola e La Crêpes di Mary.Tutte le proposte gastronomiche saranno accompagnate ed esaltate dai vini caratteristici delle splendide colline umbre, prodotti dalle cantine del territorio.

Porquesì sarà arricchito da una mostra fotografica a cura di Ecosfera“Arte e tradizione: il territorio si racconta” dedicata ad emozionanti momenti che raccontano l’antica tradizione della Cotta del carbone vegetale di Pomonte e del Presepe Vivente di Marcellano.

Un’area importante sarà dedicata alle associazioni che si occupano del sociale con la presenza di “Libera… Mente Donna” ets, che gestisce vari centri antiviolenza e case rifugio nella regione Umbria, spazi di accoglienza, sostegno e ospitalità per le donne; Avis; Insieme per Domani, Anffas “per loro” e Aias, che si occupano di sostenere soggetti disabili e le loro famiglie nella costruzione di un progetto di vita autonoma attraverso innumerevoli iniziative, tra cui una squadra dell’atletico BMG IV serie composta da ragazzi disabili; Casa del Cuore Amici del Congo, che tutela i diritti di bambini, giovani, donne e minoranze etniche, attraverso progetti di cooperazione.

Uno spazio musicale nella suggestiva cornicedel Giardino dei SenSì che ogni sera sarà animato da cover band e dai più famosi dj set, oltre ad appuntamenti con una rinomata marching band,contribuendo a creare un’atmosfera festosa e partecipata. Tutti gli spettacoli saranno ad ingresso libero.Nello specifico,venerdì 15 maggio si esibirà dj Manciucca (ore 20) con la sua musica disco, dance e pop anni ’70, ’80 e ’90. Sabato 16 dalle 17 alle 19 l’atmosfera sarà rallegrata dalla street band “Anarchia Ritmica” mentre al Giardino dei SenSì dalle 18 ci sarà dj Fisco (soft house & much more) e dalle 21 dj Priscilla (italiana e dance dagli anni ’80 ad oggi). Domenica 17 maggio “Anarchia Ritmica” continuerà ad animare le vie di San Terenziano (dalle 18 alle 20). Al Giardino dei SenSì dalle 18 ci sarà dj Fisco, dalle 20 musica con la cover band dei “Diana”. In chiusura closing party night con dj Fisco (dalle ore 21,30).

Sito internet: www.porquesi.it

Facebook: Porquesí

Instagram: @porquesifestival

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