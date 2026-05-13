Oltre 10 punti solidali nella regione per sostenere i progetti dei più fragili della Fondazione Santa Rita da Cascia e la nascita dell’Oasi Santa Rita, che promuove il diritto alla vacanza delle persone con disabilità. Tutti i banchetti e volontari su rosedisantarita.org

Cascia, 13 maggio 2026 – Sabato 16 e domenica 17 maggio torna in Umbria le Rose di Santa Rita, l’iniziativa nazionale di raccolta fondi e sensibilizzazione promossa dalla Fondazione Santa Rita da Cascia, che celebra dieci anni di impegno. Saranno oltre 400 in tutte le regioni d’Italia i punti di distribuzione attivi. Anche l’Umbria aderisce con 12 punti solidali nelle province di Perugia e Terni, tra cui quello sul viale della Basilica di Santa Rita a Cascia.

Qui i volontari della Fondazione, che sono organizzati in punti di distribuzione fisici e su contatto diretto, offriranno le speciali piantine di rose, simbolo di Santa Rita, a pochi giorni dalla sua festa del 22 maggio.

A fronte di una donazione minima di 15 euro, le Rose sostengono i progetti per i più fragili della Fondazione, tra cui l’Oasi Santa Rita, progetto del Monastero Santa Rita da Cascia, promosso e sostenuto dalla Fondazione – nata nel 2012 per volere delle monache – che sta nascendo a Porto Recanati (Marche): una struttura ricettiva non profit per l’accoglienza di persone con disabilità e di chi se ne prende cura, con l’obiettivo di garantire a tutti il diritto alla vacanza, promuovendo autonomia, inclusione e qualità della vita.

“Le Rose di Santa Rita sono un gesto concreto di cura verso gli altri”, commenta Suor Maria Grazia Cossu, Presidente della Fondazione Santa Rita da Cascia e Madre Badessa del Monastero. “In dieci anni hanno contribuito a cambiare la vita di tante persone fragili in Italia e nel mondo. Dietro ogni piantina c’è l’impegno dei volontari e una rete solidale che si traduce in aiuto reale. Quest’anno, in particolare tramite l’Oasi Santa Rita, vogliamo affermare con forza che il diritto a una vita piena appartiene a tutti, e desideriamo renderlo concreto attraverso un edificio da trasformare in nuovo modello di accoglienza per persone con disabilità”.

LE ROSE DI SANTA RITA IN UMBRIA – Di seguito i punti solidali sul territorio regionale dove incontrare i volontari della Fondazione. In elenco gli indirizzi dei punti fisici di distribuzione e le città dove trovare i punti di distribuzione su contatto diretto. Tutti sono presenti sulla mappa completa su: rosedisantarita.org

PROVINCIA DI PERUGIA

Cascia – Viale Santa Rita (nei pressi della Basilica)

Perugia – Via Giuseppe Belforti 23

Foligno – Piazza della Repubblica

Città della Pieve – Via Molise 1 (Parrocchia Sacra Famiglia)

Città di Castello – Piazza Venanzio Gabriotti 4 (Duomo dei Santi Florido e Amanzio)

Volontari attivi anche a Casalina

PROVINCIA DI TERNI

Terni – Via Sant’Antonio 21 (Chiesa di Sant’Antonio da Padova – Frati Minori)

Terni – Viale Papa Zaccaria 12 (Basilica di San Valentino)

Montecastrilli – Viale dei Tigli 12

Volontari attivi anche a Polino

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