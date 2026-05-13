Spoleto, 13 maggio 2026 – Ancora una morte dietro le sbarre. Ancora un silenzio spezzato all’alba dentro il carcere di Spoleto, dove un detenuto di 45 anni si è tolto la vita nella propria cella. La tragedia si è consumata nelle prime ore della mattina all’interno della casa di reclusione umbra, riportando con forza il tema del disagio penitenziario e delle condizioni ormai critiche in cui versano gli istituti di pena della regione.

L’uomo, nato nel 1981 e detenuto in regime di custodia cautelare in attesa del giudizio definitivo, sarebbe stato trovato privo di vita durante i controlli di routine. A confermare il decesso è stato il Garante dei detenuti dell’Umbria, Giuseppe Caforio, che ha espresso profondo dolore per quanto accaduto, parlando di una nuova ferita che colpisce il sistema carcerario regionale.

Secondo quanto emerso, il quarantacinquenne combatteva da tempo con problemi di tossicodipendenza, ma non risultava inserito in particolari protocolli di sorveglianza psichiatrica. Non avrebbe infatti manifestato segnali ritenuti tali da far scattare specifiche misure preventive. Un dettaglio che riaccende il dibattito sulla difficoltà di intercettare il disagio profondo all’interno delle strutture detentive, soprattutto in contesti segnati da carenze croniche di personale e sovraffollamento.

La morte dell’uomo arriva in un momento già particolarmente delicato per il sistema penitenziario umbro. Da anni sindacati, operatori e associazioni denunciano condizioni sempre più difficili: organici ridotti, turni massacranti e istituti oltre la capienza rendono complessa la gestione quotidiana dei detenuti e l’individuazione tempestiva delle situazioni più fragili. In questo clima di continua emergenza, il rischio che il disagio degeneri in gesti estremi diventa sempre più concreto.

Il Garante ha voluto sottolineare anche il lavoro svolto dalla polizia penitenziaria e dal personale degli istituti, impegnati quotidianamente a fronteggiare situazioni spesso al limite. «Gli operatori lavorano con umanità e dedizione», ha evidenziato Caforio, rimarcando però come il solo impegno individuale non possa supplire alle lacune strutturali del sistema.

Resta aperta, ancora una volta, la questione dell’assistenza sanitaria e psicologica nelle carceri, in particolare per i detenuti che affrontano percorsi di dipendenza o situazioni di forte vulnerabilità. Il nuovo suicidio di Spoleto riporta così al centro dell’attenzione la richiesta di interventi concreti e di una riforma capace di affrontare in maniera strutturale l’emergenza penitenziaria.

Un dramma che non riguarda soltanto chi vive dietro le sbarre, ma anche chi ogni giorno lavora negli istituti di pena e si trova a operare in condizioni sempre più difficili, dentro un sistema che continua a mostrare tutte le sue fragilità.