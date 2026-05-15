Il servizio di prossimità torna nei quartieri. Quattro postazioni mobili ogni sabato, fino al 6 giugno 2026

Foligno, 15 Maggio 2026 – Dopo il positivo riscontro del 2025, Valle Umbra Servizi ripropone la raccolta straordinaria del verde direttamente nei quartieri di Foligno. Dal 16 maggio al 6 giugno 2026, per quattro sabati consecutivi, i cittadini potranno conferire gratuitamente sfalci, potature e ramaglie in vasche scarrabili mobili allestite sotto casa, senza doversi recare al centro di raccolta: “Hai sfalciato? Ti veniamo incontro… con la vasca!”.

Calendario e postazioni 2026

Sabato 16 maggio e sabato 30 maggio

06:20 – 09:30 Via Monte Cervino (Viale Firenze)

10:20 – 12:00 Prato Smeraldo

12:50 – 15:30 Via Siena (Viale Roma)

16:20 – 18:00 Via Col di Lana (Sterpete)

Sabato 23 maggio e sabato 6 giugno

06:20 – 09:30 Via G. Ferrero (Borroni)

10:20 – 12:00 Via M. Polo (Palombaro)

12:50 – 15:30 P.le N. Gubbini (Maceratola)

16:20 – 18:00 Parcheggio Ciclodromo (Scafali)

I link alle mappe con la posizione esatta delle vasche sono disponibili nella sezione news del sito https://www.valleumbraservizi.it/comunicazione/news/raccolta-straordinaria-del-verde-da-sabato-16-maggio-il-servizio-di-prossimita-torna-nei-quartieri-di-foligno. Il progetto punta a portare il servizio sotto casa, evitando spostamenti, file e costi insieme ad assicurare il corretto trattamento del verde e prevenire abbandoni illeciti. Sono ammessi i conferimenti di: erba tagliata, foglie, piccoli rami, siepi e potature domestiche. Sono, invece, esclusi tronchi di grandi dimensioni, sacchi di terriccio, rifiuti indifferenziati o inerti.

Per ulteriori informazioni sono disponibili i canali ufficiali dell’Azienda: Numero Verde 800 280 328 – Ecosportello (via Bianca 15, Sant’Eraclio), canali social e per aggiornamenti tramite WhatsApp iscrivendosi al servizio VUSINFORMA (messaggio al 3384965581 con indicazione del Comune di interesse).

(6)