Spoleto, 14 giugno 2026 – Si è spento all’età di 73 anni Giovannino Antonini, figura storica del mondo bancario ed economico spoletino. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio in città, dove per decenni Antonini ha rappresentato un punto di riferimento grazie ai ruoli ricoperti alla guida della Banca Popolare di Spoleto e della Spoleto Credito e Servizi.

A ricordarne il contributo è stato il sindaco Andrea Sisti, che ha espresso la vicinanza dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità ai familiari.

«Abbiamo appreso questa mattina la notizia della scomparsa di Giovannino Antonini, figura che per molti anni ha rappresentato una parte significativa della storia economica, bancaria e sociale del nostro territorio», ha dichiarato il primo cittadino.

Antonini, ex presidente della Banca Popolare di Spoleto e della Spoleto Credito e Servizi, ha legato il proprio nome a una fase importante della vita cittadina, contribuendo allo sviluppo di realtà che hanno avuto un ruolo centrale nell’economia locale.

«Nel ricordare l’impegno con cui ha operato al servizio delle istituzioni economiche del territorio – ha aggiunto Sisti – esprimo, a nome dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità spoletina, le più sentite condoglianze ai familiari».

Con la sua scomparsa, Spoleto perde uno dei protagonisti di una stagione significativa della propria storia economica e sociale, lasciando il ricordo di un impegno costante a favore del territorio.

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