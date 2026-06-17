Città di Castello, 17 giugno 2026 – I Carabinieri della Compagnia di Città di Castello hanno arrestato, in flagranza di reato, un 44enne del posto, per violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L’episodio ha avuto inizio quando l’uomo, già sottoposto al provvedimento dell’allontanamento dalla casa familiare e al controllo mediante braccialetto elettronico nell’ambito di un procedimento per reiterati maltrattamenti commessi nei confronti dell’ex moglie, ha contattato i Carabinieri segnalando un presunto malfunzionamento del dispositivo elettronico di controllo.

I militari, consapevoli della delicatezza delle situazioni riconducibili ai reati di violenza domestica e dell’esigenza prioritaria di garantire la tutela delle vittime, hanno disposto un immediato controllo finalizzato a verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

Una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile si è quindi recata presso l’abitazione dell’ex coniuge, madre di due minori, dove ha rintracciato il soggetto che è stato pertanto immediatamente arrestato in flagranza di reato per l’ipotesi delittuosa anzidetta e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Perugia.

Il Giudice del locale Tribunale, nel corso del rito direttissimo, ha convalidato l’arresto, disponendo per l’indagato la prosecuzione della misura cautelare già in atto nei suoi confronti.

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