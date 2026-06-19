La quarta edizione della manifestazione è in programma dal 26 giugno al 5 luglio. Tra le anteprime del festival in programma c’è il concerto della band AnimÅurora, in programma venerdì 19 giugno (ore 20,30) in piazza Coragino a Corciano

Perugia, 19 giugno 2026 – Anche il Festival dei Tramonti sarà tra i protagonisti dell’incontro istituzionale in programma alla Camera dei Deputati a Roma oggi, venerdì 19 giugno, alle ore 11,30, su iniziativa del presidente della Commissione Cultura, l’onorevole Federico Mollicone.

L’iniziativa sarà dedicata alla presentazione dei nuovi percorsi culturali e cinematografici promossi dal Montecatini International Short Film Festival, da Cinetour e dai partner nazionali ed internazionali, con particolare attenzione alla valorizzazione dei giovani autori, alla promozione dei territori, alla cooperazione tra festival e alla diplomazia culturale attraverso il cinema.

Tra gli interventi in programma anche quelli di Fabio Cancelloni e Simona Cancelloni dell’Aps Trasimeno Cultura Futuro e Sostenibilità (l’associazione che organizza il Festival dei Tramonti) e di Marcello Zeppi, presidente del Montecatini International Short Film Festival e direttore artistico del settore danza e cinema della kermesse umbra. Special guest dell’incontro Eleonora Pieroni, Liliana Fiorelli, Katarina Faif e Diana Daian.

Con questo appuntamento il Festival dei Tramonti celebra la sua adesione a Cinetour, organizzazione internazionale che comprende 125 festival cinematografici provenienti da 68 Paesi del mondo, impegnata nel rafforzamento del dialogo tra festival e nella promozione dei territori attraverso il cinema.

Nel frattempo proseguono le anteprime del Festival, in programma in tutti i Comuni del Lago Trasimeno dal 26 giugno al 5 luglio. Fino a giovedì 25 giugno sarà possibile ammirare all’interno della Galleria del Centro Commerciale Quasar di Corciano la mostra fotografica “Intramontabili Tramonti”, realizzata in collaborazione con Hobby Foto Perugia. In esposizione ben 100 scatti partecipanti al concorso del Festival, un racconto visivo emozionante che celebra la bellezza senza tempo dei tramonti al Trasimeno.

Venerdì 19 giugno (ore 20,30) piazza Coragino di Corciano si accenderà con il concerto della band AnimÅurora: la voce intensa di Aurora Scorteccia, maestra di canto di Nicolò Filippucci – vincitore del “Festival di Sanremo 2026”, nella categoria Giovani – accompagnata da Tommaso Basiglini al pianoforte, Giorgio Panico al basso e Francesco Speziali alla batteria, per una serata di grande musica. Un ampio repertorio che spazierà dalla word music al cantautorato italiano.

Anche quest’anno spazio allo solidarietà con il torneo “Sunset charity golf challenge”. La prima gara è in programma giovedì 25 giugno (dalle ore 16 alle 21) presso il Golf Club Perugia Santa Sabina di Perugia, un appuntamento sportivo al tramonto all’insegna della solidarietà. L’evento sostiene la Fondazione Nati per Vivere, unendo passione per il golf e impegno benefico.

Tutto il programma del Festival è consultabile nel sito: www.festivaldeitramonti.it.

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Instagram: festivaldeitramonti

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