Presentata a Roma e Milano la manifestazione che propone tanti eventi tra musica e arti. La kermesse ideata e diretta da Cristiana Pegoraro in programma dal 14 al 26 luglio

Narni, 24 giu. 2026 – Due città, Milano e Roma, in due location di grande prestigio, gli Amici del Loggione del Teatro alla Scala e la sala stampa della Camera dei Deputati, con i saluti istituzionali dell’onorevole Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei deputati, hanno ospitato la presentazione della 15esima edizione del Narnia Festival, la kermesse artistica ideata e diretta dalla pianista di fama internazionale Cristiana Pegoraro, con la direzione musicale del maestro Lorenzo Porzio, che cresce di anno in anno in qualità e nella proposta di eventi, ed è in programma dal 14 al 26 luglio.

La manifestazione, che fa di Narni una fucina creativa e una meta turistica sempre più apprezzata, spazia tra i generi, dal teatro alla danza, dal cinema alle arti figurative sul filo conduttore della musica e propone spettacoli esclusivi all’insegna della contaminazione e dell’incontro tra culture. Diversi gli ospiti di calibro nazionale e internazionale che calcheranno il palco della manifestazione tra i quali l’attrice Claudia Gerini, il giornalista e conduttore Massimo Giletti, lo sceneggiatore e produttore cinematografico Enrico Vanzina, lo stilista e designer Guillermo Mariotto e il presidente onorario della Maison Gattinoni Stefano Dominella.

Il Narnia Festival sarà inaugurato martedì 14 luglio alle 21.30 al San Domenico Auditorium Bortolotti di Narni con ‘Il gran ballo’, un evento all’insegna della danza e delle passioni che hanno attraversato le epoche. Un invito a lasciarsi trasportare dai ritmi senza tempo con Cristiana Pegoraro al pianoforte e l’Orchestra Europa Musica diretta dal maestro Lorenzo Porzio. Durante la serata, condotta dal giornalista Alessandro Cavalieri, sarà anche inaugurata una delle due mostre del festival, la collettiva di arte contemporanea ‘Cromatismi’ curata da Mariacristina Angeli.

L’altra, la personale di Rubinia, ‘Francesco d’Assisi, tra pittura e spiritualità’, allestita nell’anno dell’ottavo centenario della morte del santo, sarà inaugurata mercoledì 15 luglio alle 18 nella chiesa di san Francesco, location dove alle 19 prenderà il via una delle due serie del festival, quella dedicata ai Grandi solisti, pianisti di alto calibro che si esibiranno anche il 16, 17, 18 e 24 luglio, sempre alle 19, accompagnati dallo storytelling di Cristiana Pegoraro. Tappa fuori regione, giovedì 16 luglio alle 17 a Palazzo Santa Croce Altieri di Oriolo Romano che ospiterà ‘Art Songs Across East and West’ con i cantanti del laboratorio lirico del festival coordinato da Wesley Lam della Hong Kong Academy for the Performing Arts.

A Narni invece al Teatro Manini alle 21.30 ci sarà ‘Il salotto dell’alta moda con Guillermo Mariotto e Stefano Dominella’, una conversazione tra stile e creatività con due personaggi iconici della Guillermo Mariotto Couture e Maison Gattinoni che saranno insigniti del Premio Narnia Festival Leone d’argento alla carriera. Alle 19 alla terrazza panoramica Beata Lucia è in programma il concerto aperitivo ‘Tango e cinema con vista’ sulle musiche di Piazzolla, Morricone e Rota. Ancora spazio alla danza, venerdì 17 luglio alle 21.30, al Teatro Manini che sarà palcoscenico di ‘Metamorfosi’, gran galà con i danzatori del programma Narnia Dance diretto da Rosanna Filipponi. Sabato 18 luglio parte la seconda serie del festival, ‘Narni da scoprire’ che ospita visite guidate con concerto in alcuni luoghi iconici della città, la Chiesa della Beata Lucia, Narni sotterranea e la Chiesa di san Francesco.

Sempre sabato un altro grande appuntamento: ‘Enrico Vanzina racconta il cinema’, spettacolo scritto, diretto e interpretato dallo stesso Vanzina che sarà in scena al Teatro Manini alle 21.30. Domenica 19 luglio sarà una giornata dedicata alla musica e al talento: si inizia alle 10.30 al Teatro Manini con ‘Presto si suona! Armonie del mattino’, concerto delle giovani promesse del concertismo internazionale che partecipano al festival; ci si sposta alle 12 alla Loggia degli Scolopi di Piazza dei Priori per il concerto aperitivo ‘Libiamo ne’ lieti calici’ e alle 18 si torna al Manini per Sinfonia Flamenca, spettacolo di grande impatto visivo ed emotivo della tradizione andalusa con il grande ballerino José Manuel Ruiz, guest star direttamente da Malaga.

Infine, alle 21.30 al San Domenico Auditorium Bortolotti ‘Misteri e suggestioni sonore: quando il Medioevo incontra il genio’: dopo la visita alla Narni sotterranea alle 20.30, il duo pianistico Marco Schiavo e Sergio Marchegiani proporrà un concerto candlelight dedicato ai grandi compositori. Doppio appuntamento lunedì 20 luglio: a Palazzo Petrignani di Amelia alle 19 per l’evento ‘Teatro cinema e altre contaminazioni. Dalle colonne sonore di Nino Rota al tango’, mentre al San Domenico Auditorium Bortolotti di Narni, alle 21.30, ci sarà il concerto ‘OperaLove. Le arie che hanno fatto innamorare il mondo’ con i cantanti del laboratorio lirico. Martedì 21 luglio alle 19 alla Loggia degli Scolopi il chitarrista Giandomenico Anellino in conversazione con Cristiana Pegoraro presenta il suo ultimo libro ‘La nota che non c’è’. Il musicista alle 21.30 al Teatro Manini accompagnerà Claudia Gerini, icona del cinema italiano, in ‘Unplugged d’autore’, viaggio tra brani iconici della canzone d’autore.

L’attrice sarà insignita del Leone d’argento alla carriera. Altro grande amico e ospite del festival, Massimo Giletti, sarà protagonista mercoledì 22 luglio alle 21.30 al San Domenico Auditorium Bortolotti per un salotto dell’attualità, occasione per conoscere da vicino il giornalista d’inchiesta e conduttore televisivo, con Claudio Sebastiani, responsabile Ansa Umbria, Cristiana Pegoraro e Lorenzo Porzio al pianoforte. Spazio all’opera, giovedì 23 luglio alle 21.30 al Teatro Manini, per ‘Sipario su Mozart: maschere e desideri da Don Giovanni a Le nozze di Figaro’ con i cantanti del laboratorio lirico. Torna la partecipazione del festival all’iniziativa del Comune di Narni Gioca e mettiti in gioco, venerdì 24 luglio, con ‘Favole musicali’ e la Narnia Festival Orchestra alle 21.30 all’ex Refettorio di Palazzo dei Priori. La Rock Arena, Terrazza Beata Lucia, alle 22.30, ospiterà poi C’era una Nota Band con ‘I grandi successi da Modugno a Samurai Jay’.

Sabato 25 luglio tanti eventi: alle 15 nella Chiesa di san Francesco ‘Dialoghi in musica’, flauti e chitarre in concerto, alle 15.30 al Teatro Manini ‘Crescendo!’, esibizione dei giovani interpreti del Campus, e alle 21.30 nella sala Caracciolo della Beata Lucia ‘Concerto con delitto’ di Yuri Napoli. Gran finale, domenica 26 luglio, con una serie di appuntamenti che si aprirà alle 11 nella Cattedrale di Narni con la Santa messa animata dall’Orchestra del Narnia Festival con il maestro Lorenzo Porzio in veste di direttore e organista. Si prosegue alle 17 al Teatro Manini per il CineConcerto del pluripremiato pianista e compositore Marco Werba ‘Da Rambo a Blade Runner’ dedicato alle colonne sonore dei film d’azione. Alle 21 chiude il festival al San Domenico Auditorium Bortolotti ‘Allegro con brio’, concerto dell’Orchestra del Narnia Festival in cui il grande repertorio mitteleuropeo incontra il barocco veneziano. L’ingresso agli spettacoli è libero e gratuito con prenotazioni obbligatoria: RSVPnarniafestival@gmail.com, +39 366 7228822.

Dal 16 al 25 luglio, tutti i pomeriggi, ci saranno anche i concerti della serie Classica Young con giovani promesse del concertismo internazionale e nelle date del festival camminerà in parallelo la didattica: programmi di opera, danza, teatro, flamenco, un corso di alto perfezionamento artistico con più di 40 corsi strumentali, junior masterclass dedicate ai bambini, programmi di lingua italiana, cultura e piacere.

Il Narnia Festival è organizzato con il patrocinio di Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale del Sistema Paese, Regione Umbria, Provincia di Terni, Comune di Narni, Comune di Terni, Comune di Amelia, Diocesi di Terni Narni Amelia, Camera di Commercio dell’Umbria, Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, gli auspici del Presidente Commissione Cultura della Camera e il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale del Sistema Paese, Regione Umbria e Comune di Narni.

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