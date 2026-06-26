Un viaggio tra comicità dissacrante, riflessione e pura emozione

Perugia, 26 giugno 2026 – È Maurizia Battista il protagonista dell’appuntamento di domenica 28 giugno al Barton Park di Perugia, nell’ambito del filone estivo della stagione Tourné, realizzato in partnership con la Fondazione Barton e inserito nella rassegna artistico-culturale “L’Arena Festival” 2026.

Alle 21 il maestro della risata, che continua a consolidarsi come una delle figure più brillanti e affermate della scena comica italiana, salirà sul palco con il nuovo progetto “Uno nessuno e centomila”, un viaggio nella sua visione del mondo: una fusione perfetta di comicità dissacrante e intensi spunti di riflessione. Ogni sua performance è un atto di maestria, capace di far esplodere la platea in una risata spontanea e sincera, alternata a momenti di emozione che toccano le corde più intime del pubblico.

Grazie al suo carisma e alla straordinaria capacità di connettersi con ogni singolo spettatore, Battista trasforma ancora una volta lo spettacolo in un’esperienza irripetibile, dove il coinvolgimento emotivo è tanto intenso quanto il divertimento.

Annunci stagione 2026/2027: Il 29 settembre data zero del “Live Teatri 2026” di Francesco Renga al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto, il 10 ottobre data zero del tour “L’ornamento delle cose secondarie” di Max Gazzè al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto, il 10 novembre “TuttoBrunori, canzoni e monologhi” di Dario Brunori al Teatro Lyrick di Assisi, il 15 novembre “Tribute to Hans Zimmer” dell’Ensemble Symphony Orchestra diretta dal maestro Giacomo Loprieno al Teatro Lyrick di Assisi, il 20 dicembre “Alla scoperta di Morricone” dell’Ensemble Symphony Orchestra diretta dal maestro Giacomo Loprieno al Teatro Gian Carlo Menotti di Spoleto,il 6 febbraio “Back to Hawkins. Stranger Things Tribute” al Teatro Lyrick di Assisi, il 25 febbraio “Flamingo” con Luca Ravenna al Teatro Lyrick di Assisi.

Prevendite e informazioni sul sito ufficiale www.tourneumbria.it

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