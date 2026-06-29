Illustrate in aula dal comandante Tofoni le novità del testo: aggiornamento dei profili professionali, part-time sperimentale e rafforzamento delle funzioni della Vicecomandante

Perugia, 29 giugno 2026 – Il Consiglio provinciale di Perugia, nel corso dell’ultima seduta, ha approvato all’unanimità le modifiche al Regolamento per la disciplina del Corpo di Polizia provinciale, con il parere favorevole anche delle organizzazioni sindacali.

Ad illustrare il provvedimento in aula è stato il comandante della Polizia provinciale, Stefano Tofoni, che ha spiegato come il nuovo testo aggiorni il regolamento del 2020 e recepisca l’aggiornamento dei profili professionali approvato nel 2024 a seguito dell’adeguamento contrattuale e del nuovo ordinamento professionale previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Le principali novità riguardano l’aggiornamento delle figure professionali e dei relativi profili del personale del Corpo, l’introduzione della possibilità di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time verticale, limitatamente agli agenti di Polizia locale e nel limite massimo del 5 per cento della dotazione organica complessiva, nonché il rafforzamento delle funzioni vicarie della vicecomandante, chiamata a sostituire il comandante in caso di assenza o impedimento anche nell’esercizio delle funzioni dirigenziali.

Il nuovo regolamento introduce inoltre una disciplina più puntuale dell’organizzazione del Corpo, ridefinisce le figure professionali e i percorsi di progressione, aggiorna le denominazioni dei profili alla luce del nuovo sistema di classificazione del personale e conferma l’importanza della formazione e dell’aggiornamento professionale, prevedendo specifiche disposizioni in materia di organizzazione dei servizi, coordinamento operativo e valorizzazione delle professionalità interne.

Dopo l’illustrazione tecnica, è intervenuto il vicepresidente della Provincia con delega alla Polizia provinciale, Riccardo Vescovi, che ha ringraziato il comandante Tofoni per il lavoro svolto, sottolineando come “le modifiche al regolamento siano finalizzate a rendere il Corpo della Polizia provinciale ancora più efficiente ed efficace, rafforzandone la capacità di rispondere alle esigenze del territorio e di garantire servizi sempre più qualificati ai cittadini”.

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