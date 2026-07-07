La mostra mercato è in programma da venerdì 17 a domenica 19 luglio. Presentazione mercoledì 8 luglio alle 11 nella sala Fiume di palazzo Donini a Perugia

Monteleone di Spoleto, 7 lug. 2026 – Monteleone di Spoleto si prepara alla nuova edizione della tradizionale Fiera di San Felice, mostra mercato del bestiame, dei cereali e dei prodotti tipici umbri in programma nel borgo della Valnerina da venerdì 17 a domenica 19 luglio.

Il programma della manifestazione verrà presentato mercoledì 8 luglio alle 11 nella sala Fiume di palazzo Donini a Perugia. Vi interverranno il sindaco di Monteleone di Spoleto, l’assessore regionale Simona Meloni, Pietro Bellini, presidente del Gal Valle Umbra e Sibillini, e Daniela Sellaro, presidente della Pro loco di Monteleone di Spoleto.

Saranno tre giorni caratterizzati da tantissimi eventi e iniziative di carattere culturale, turistico, sportivo, ludico ed enogastronomico, tra cui un grande spettacolo di arte equestre in notturna e la presentazione al territorio del cavallo agricolo italiano da tiro pesante rapido.

La Fiera di San Felice è finanziata da Gal Valle Umbra e Sibillini (Csr per l’Umbria 2023-2027) con il cofinanziamento del Comune di Monteleone di Spoleto e il contributo del Consorzio Bim ‘Nera e Velino’ della provincia di Perugia.

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