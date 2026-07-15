PERUGIA, 15 luglio 2026 – Il fumo si è alzato all’alba sopra le faggete del Monte Cucco, oscurando uno degli angoli più preziosi dell’Appennino umbro. Nel giro di poche ore il verde del bosco ha lasciato spazio al nero della cenere: oltre ottanta ettari di vegetazione sono stati divorati dalle fiamme e gli investigatori non escludono che dietro almeno due dei roghi possa esserci un’unica mano.

L’emergenza incendi che sta interessando la provincia di Perugia ha assunto dimensioni particolarmente critiche. Sono cinque i fronti attivi che vedono impegnato un imponente dispositivo di soccorso, con cinquanta Vigili del Fuoco, il personale dell’Agenzia Forestale Regionale (AFOR) e la flotta aerea dello Stato, mentre dalla Toscana sono in arrivo ulteriori rinforzi per garantire il ricambio delle squadre impegnate senza sosta.

I primi due incendi sono divampati nel Parco regionale del Monte Cucco, nei territori comunali di Scheggia e Pascelupo e di Costacciaro. Due focolai distinti, ma accomunati da un particolare che alimenta il sospetto degli investigatori: entrambi sono partiti a ridosso della strada che collega i due centri abitati con l’altopiano di Pian delle Macinare. Le indagini sono affidate ai Carabinieri Forestali, che stanno verificando la possibile origine dolosa dei roghi.

Le fiamme, sviluppatesi nella serata di ieri, hanno continuato ad avanzare per tutta la notte, favorite dal sottobosco particolarmente secco. Con il sorgere del sole il fronte di fuoco si è ulteriormente intensificato, rendendo indispensabile l’intervento dei mezzi aerei nelle zone più impervie, dove le squadre a terra non potevano operare con efficacia.

Sul fronte di Scheggia sono al lavoro dodici Vigili del Fuoco con due squadre provenienti da Gubbio e una squadra boschiva AIB, coordinate dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS), mentre dal cielo opera il Canadair CAN10. A Costacciaro sono impegnati sette operatori della sede di Gaifana con il supporto dell’elicottero L03 e del Canadair CAN30, subentrato al CAN07 dopo il danneggiamento di quest’ultimo.

L’emergenza si è rapidamente estesa anche ad altri territori della provincia. A Nocera Umbra, tra le località di Aggi e Bagnara, ai piedi del Monte Alago, un vasto incendio ha richiesto l’intervento di undici Vigili del Fuoco delle sedi di Perugia e Foligno, supportati dal Canadair CAN16. Altri fronti sono attivi a Baiano di Spoleto, dove operano dieci unità con rinforzi provenienti da Terni in attesa del Canadair CAN08, e a Norcia, dove sono al lavoro due squadre dei distaccamenti di Norcia e Sellano.

Più favorevole, invece, la situazione ad Avendita di Cascia, dove l’incendio che ha interessato un campo è ormai in fase di bonifica dopo che le squadre sono riuscite a impedire la propagazione delle fiamme al vicino bosco.

Complessivamente sono cinquanta i Vigili del Fuoco impegnati nell’emergenza, ventisei dei quali richiamati in servizio straordinario o attraverso la convenzione antincendio boschivo. Il dispositivo di soccorso dispone di sette autopompe serbatoio (APS), due autobotti (ABP), sei mezzi fuoristrada CA-PU e del costante supporto del personale AFOR.

Per garantire la continuità delle operazioni è stato inoltre attivato un modulo operativo antincendio boschivo (MO.AIB) proveniente dalla Toscana, composto da nove ulteriori operatori dotati di propri mezzi. La situazione resta costantemente monitorata mentre le operazioni di spegnimento proseguono senza sosta su tutti i fronti ancora attivi.

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