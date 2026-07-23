Foligno, 23 luglio 2026 – Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato di P.S. di Foligno hanno ricevuto una denuncia/querela con cui un uomo ha segnalato che al culmine di un dissidio fondato su questioni economiche, era stato esplicitamente minacciato di morte da un 54enne.

Vista la delicatezza della situazione, i poliziotti hanno immediatamente verificato l’eventuale disponibilità di armi in capo al soggetto denunciato accertando quindi la legittima detenzione sia di un fucile da caccia che di una pistola.

All’esito degli accertamenti gli Agenti hanno quindi provveduto con urgenza ad acquisire elementi di riscontro rispetto a quanto denunciato dalla persona offesa, operazione conclusa con esito positivo.

A questo punto, i poliziotti hanno rintracciato il 54enne, il quale, redatti gli atti di rito, è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto per il reato di minacce gravi.

li uomini del Commissariato hanno proceduto altresì in via d’urgenza, ai sensi degli artt. 38 e 39 del TULPS, al ritiro cautelare del fucile e della pistola, del relativo munizionamento, nonché del titolo in base al quale il 54enne deteneva le suddette armi.

L’indagato deve comunque presumersi innocente sino alla sentenza definitiva di condanna.

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