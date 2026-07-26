Foligno, 26 luglio 2026 – Venti batterie hanno suonato all’unisono sabato pomeriggio in piazza della Repubblica, trasformando il ritmo della musica in un grande abbraccio collettivo per ricordare Gabriele, un ragazzo che aveva fatto della passione per lo sport e per la musica il tratto distintivo della sua giovane vita.

Gabriele Angeli era un giovane pieno di energia e di entusiasmo. Amava la batteria, che suonava con dedizione, e affrontava con lo stesso spirito ogni nuova sfida sportiva: dal rugby al tennis, dal nuoto alla palestra, spinto da una curiosità inesauribile e da una voglia autentica di mettersi in gioco.

Proprio da queste due grandi passioni, la musica e lo sport, è nato il progetto dei suoi familiari e dei suoi amici: trasformare il ricordo di Gabriele in un’opportunità concreta per altri ragazzi, offrendo loro strumenti per affrontare i momenti più difficili e riscoprire il valore del dialogo, della condivisione e dell’attività fisica.

Gabriele si è spento a soli 17 anni. Una perdita improvvisa, che ha lasciato un dolore immenso, ma che i suoi genitori e gli amici hanno scelto di trasformare in un messaggio di speranza, affinché nessun giovane si senta solo davanti alle proprie fragilità.

A dare voce a questo messaggio sono stati venti batteristi, molti dei quali giovanissimi, arrivati da diverse località dell’Umbria. Le loro bacchette hanno scandito un unico ritmo, facendo della musica un linguaggio universale di memoria, vicinanza e speranza.

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