Otricoli (Tr), 27 LUG – Torna a Otricoli “Vinotricolando”, dal 31 luglio al 2 agosto tra le vie del centro storico musica, spettacoli, artisti, hobbisti, cucina locale e soprattutto i pregiati vini del territorio, con il patrocinio del Comune di Otricoli. In funzione anche i due forni medievali del paese, visitabili i musei, le cantine, le grotti, le taverne e le mostre.

Cinque le location musicali, dj-set, 24, punti degustazione con 12 produttori locali, stand gastronomici, mercatini, mostre di pittura e fotografiche. Novità di quest’anno tutte le serate saranno allietate da performance artistiche con i Bombelaya e i Karaksciò e il servizio bus navetta gratuito per tutti i visitatori.

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