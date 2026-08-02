Maxi incidente sulla Statale 79 a Colli sul Velino, al confine con l’Umbria. Coinvolti anche tre automobilisti nella carambola. Imponente il dispositivo di soccorso con ambulanze ed eliambulanze, mentre sono in corso gli accertamenti sulla dinamica.

Rieti, 2 ago. 2026 – Cinque persone hanno perso la vita e altre 27 sono rimaste ferite, alcune in condizioni gravi, nel drammatico incidente stradale avvenuto oggi lungo la strada statale 79 “Ternana”, nel territorio di Colli sul Velino, in provincia di Rieti, a pochi chilometri dal confine con l’Umbria. Una tragedia che ha richiesto un’imponente macchina dei soccorsi e ha paralizzato per ore la viabilità tra Rieti e Terni.

L’incidente si è verificato nel tratto compreso tra gli svincoli di Colli sul Velino e Piediluco, dove sono rimasti coinvolti un pullman, un camper e tre automobili. Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il camper, diretto verso Terni, si sarebbe scontrato frontalmente con il pullman che viaggiava nella corsia opposta. L’impatto è stato devastante: il camper è andato completamente distrutto, mentre una delle vetture coinvolte nella successiva carambola si è ribaltata.

La centrale operativa del 118 ha immediatamente attivato il piano di emergenza, mobilitando vigili del fuoco, numerose ambulanze ed eliambulanze, indispensabili per il trasferimento dei feriti più gravi negli ospedali dell’Umbria e del Lazio. Nelle prime fasi dell’intervento il numero delle persone coinvolte non era ancora stato definito.

Dopo il violento scontro iniziale tra il pullman e il camper, altre tre automobili sono rimaste coinvolte nell’incidente. In base a una prima ricostruzione, una vettura non sarebbe riuscita a evitare i mezzi incidentati, innescando il tamponamento a catena. La dinamica dell’accaduto resta comunque in corso di accertamento.

Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata, la Statale 79 è stata chiusa al traffico. La circolazione ha subito pesanti ripercussioni, con lunghe code e forti disagi lungo l’arteria che collega i territori di Rieti e Terni.

(Immagine fotorealistica generata con AI)

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