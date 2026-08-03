Musica, teatro, rievocazioni storiche, arte e letteratura, senza dimenticare la tradizione culinaria umbra alla Taverna del Duca

Corciano (Pg), 3 ago. 2026 – Conto alla rovescia per la 62esima edizione dell’Agosto Corcianese, in programma dall’8 al 16 agosto. Per nove giorni il centro storico di Corciano tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto, con un calendario che intreccia musica, teatro, rievocazione storica, arte e letteratura, confermando la manifestazione come uno degli appuntamenti culturali più longevi e rappresentativi dell’Umbria.

Promosso dall’associazione turistica Pro Loco Corcianese, in collaborazione con il Comune di Corciano e con il sostegno della Regione Umbria, della Banca Centro Toscana Umbria – Gruppo BCC Iccrea e di numerose realtà del territorio, il festival affianca agli appuntamenti che ne hanno fatto la storia alcune importanti novità, tra cui il ritorno della sezione letteraria e di quella teatrale, insieme al rinnovamento di alcuni eventi simbolo della manifestazione.

Grande spazio sarà riservato anche alla musica, uno dei tratti distintivi dell’Agosto Corcianese. In questo percorso si inserisce anche il 34esimo Concorso Internazionale di Composizione Originale per Banda, recentemente aperto alle iscrizioni e diretto dal maestro Alessandro Celardi, iniziativa che da anni richiama compositori da tutto il mondo e promuove la creazione di nuovo repertorio bandistico. I vincitori saranno proclamati nel 2027.

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

Inaugurazione della 62esima edizione sabato 8 agosto, dopo l’apertura della Taverna del Duca alle 20, alle 21 in piazza Coragino, alla presenza di Lorenzo Pierotti (sindaco di Corciano), Francesco Mangano (assessore comunale alla Cultura), Lorenzo Spurio Passamonti (presidente Pro Loco). Alle 21.30, sempre in piazza Coragino, “Note di Celluloide”, concerto di apertura a cura della Corciano Festival Orchestra Lab diretta dal maestro Alessandro Celardi. Musiche di N. Rota, E. Morricone, J. Williams, E. Berstein, J. Barry, H. Zimmer. In caso di maltempo l’evento si terrà al Teatro della Filarmonica

Domenica 9 agosto alle 18 riapertura del complesso della Chiesa di Sant’Agostino dopo i lavori di restauro. Presentazione a cura di Alessandra Tiroli (storico dell’arte), Nicola Panichi (restauratore). A seguire, “Parlami di me. Da Nino Rota a Édith Piaf”, concerto di Cristiano Arcelli (sax alto e soprano), Manuel Magrini (pianoforte), Cristina Zavalloni (voce)

Alle 20 apertura della Taverna del Duca

Alle 21.15 nel chiostro di Palazzo Comunale presentazione del libro “Stai fuori! Come il belpaese spinge i giovani ad andare via” di Alessandro Foti (Dedalo edizioni). A dialogare con l’autore saranno Alessandra Polidori e Guido Aloia. In caso di maltempo l’evento si terrà a Palazzo Comunale

Alle 21.30 in piazza Coragino “Il viaggio di Francesco”, spettacolo teatrale tratto dal romanzo “La sapienza di un povero” di Eloi Leclerc, regia di Pino Quartullo, con Giulio Tropea, Roberto Fazioli, Massimiliano Viola, Gaetano Marsico, Simone Sabia, Giorgio Melone e Rachele Sarti, musiche a cura di Pino Quartullo, musiche originali di Gaetano Marsico, aiuto regista Lorenzo Vincenti, assistente alla regia Gino Berti, movimenti coreografici Maria Luisa Rubulotta, foto Carlo Bellincampi. Evento a pagamento con prenotazione obbligatoria (075 5188255). In caso di maltempo l’appuntamento si terrà al Teatro della Filarmonica

Lunedì 10 agosto, giornata “I borghi dei desideri”, realizzata in collaborazione con I Borghi più belli d’Italia, alle 11 nella sala Giunta di Palazzo Comunale “L’amor che move il sole e l’altre stelle, visita agli strumenti astronomici del borgo con prenotazione obbligatoria (075 5188255)

Alle 18.30 nel chiostro di Palazzo Comunale presentazione del libro “La zolfatara” di Irene Di Liberto (Piemme editore). A dialogare con l’autrice sarà Monica Fanicchi. In caso di maltempo l’evento si terrà a Palazzo Comunale

Alle 20 apertura della Taverna del Duca

Alle 21.00 in via delle Mandorle “E quindi uscimmo a riveder le stelle…”, passeggiata romantica nella notte di San Lorenzo con raccolta dei desideri alla Taverna del Duca: chi esprimerà il proprio desiderio e lo scriverà su un cartoncino avrà la possibilità di partecipare al concorso nazionale legato all’evento e vincere una smart box (regolamento su www.borghiditalia.it). In caso di maltempo l’evento si terrà al Teatro della Filarmonica

Alle 21.15 nel chiostro del Palazzo Comunale presentazione del libro “Annus horribilis” di Saverio Raimondo (Sem libri). A dialogare con l’autore sarà Alessandra Polidori. In caso di maltempo l’evento si terrà a Palazzo Comunale

Alle 21.30 in piazza Coragino “Noe – The Essence of Beauty” concerto di Francesco Cavestri (piano solo – jazz music), talento tra i top 100 under 30 di Forbes Italia nel 2025. In caso di maltempo l’evento si terrà al Teatro della Filarmonica

Martedì 11 agosto alle 18.30 nel chiostro di Palazzo Comunale presentazione del libro “Persi nel labirinto della mente” di Federico Mazzi (isenzatregua editore). A dialogare con l’autore sarà Fabio Nucci. In caso di maltempo l’evento si terrà a Palazzo Comunale

Alle 20 apertura della Taverna del Duca

Alle 21 in piazza Coragino “Racconti sonori”: Luca Barbarossa, sul palco con due chitarre, si racconterà tra esordi, incontri, canzoni che lo hanno portato alla notorietà e quelle che porta nel cuore, nell’intervista che sarà realizzata dal giornalista Michele Bellucci. Evento realizzato in collaborazione con il festival Suoni Controvento. Prevendite su circuito Ticketone. In caso di maltempo l’evento si terrà al Teatro della Filarmonica

Mercoledì 12 agosto alle 18.30 nel chiostro di Palazzo Comunale presentazione del libro “La scatola dei ricordi, una storia di altri tempi 1915-1954” di Gabriele Romani (Morlacchi editore). A dialogare con l’autore saranno Gaetano Mollo e Gianluca Galli (direttore editoriale Morlacchi editore). In caso di maltempo l’evento si terrà a Palazzo Comunale

Alle 20 apertura della Taverna del Duca

Alle 21.15 nel chiostro di Palazzo Comunale “L’esperienza delle indagini attraverso i suoi libri”, conferenza con Luciano Garofano, generale dell’Arma dei carabinieri in congedo, che dialogherà con Anna Maria Romano. In caso di maltempo l’evento si terrà a Palazzo Comunale

ore 21.30 in piazza Coragino “Dal Nuovo Mondo”, concerto della Corciano Festival Orchestra Lab diretta dal maestro Alessandro Celardi. Musiche di O. Respighi, L. Bernstein, G. Gershwin, A. Dvorak, G. Aquilanti. Giancarlo Aquilanti, Antonella Bona, Denis Salvini direttori ospiti. Evento a pagamento con prenotazione obbligatoria (075 5188255). In caso di maltempo l’evento si terrà al Teatro della Filarmonica

Giovedì 13 agosto alle 20 apertura della Taverna del Duca

In serata al via il cuore delle rievocazioni storiche “Corciano tra Medioevo e Rinascimento. Si inizia alle 21.30, lungo le vie del centro storico, con le Serenate di Menestrelli. Spettacolo itinerante tra musica, danza e serenate, per celebrare la magia della vigilia di Mezz’Agosto in un’atmosfera festosa e suggestiva. Musiche del gruppo dei Menestrelli di Corciano diretto da Giovanni Brugnami, testi di Francesca Angeli recitati da Samuele Chiovoloni, Chiara Mancini, Francesca Caprai con la partecipazione straordinaria di Mirko Revoyera, danzatori e danzatrici corcianesi, coreografia di Elisa Zucchetti e Nandhan Molinaro, allestimento di Antonella Parlani, coordinamento di Antonietta Battistoni.

Venerdì 14 agosto doppio appuntamento in piazza Coragino: alle 12 “L’Angelus” e alle 20 “Ave Maria”, entrambi in onore di Santa Maria Assunta ed eseguiti dai campanari corcianesi Mauro Speziali e Gregorio Trombetta

Alle 20 apertura della Taverna del Duca

Alle 20.30 nel giardino dell’asilo Pietro Tiranti “Ultimo Sabba”, cena con delitto a cura del gruppo teatrale Lupi Cattivi. Spettacolo e cena a pagamento con prenotazione obbligatoria (075 5188255)

Alle 21.30 lungo le vie del centro storico Cerimonia del Lume dalle sedi delle Arti e Mestieri al Convento di SantAgostino. Dono del cero da parte della Magistratura corcianese alla chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, preghiere e laudi medievali eseguite dal Coro di Santa Maria Assunta di Corciano, diretto da Antonietta Battistoni

Sabato 15 agosto alle 17 Corteo quattrocentesco del Gonfalone dal convento di Sant’Agostino a piazza Coragino. Liberazione dei prigionieri Pro Amore Dei e solenne incontro alle mura del Castello tra sua Eccellenza Monsignor Giacomo Vannucci e la popolazione corcianese. Con la partecipazione del gruppo musicale “Le trombe di Monteverdi” e dei cortei storici magnifici rioni di Perugia 1416.

Alle 20 apertura della Taverna del Duca

Alle 21.30 in piazza Coragino Disfida degli arcieri tra i rioni del castello di Corciano: Borgo, Castello, Santa Croce, Serraglio

Domenica 16 agosto alle 21.30 gran finale in piazza Coragino con “Radici sonore”, concerto di chiusura a cura della Corciano Festival Orchestra Lab diretta dal maestro Alessandro Celardi, con Pietro Cernuto (voce, friscaletto, tamburello, zampogna). Evento a pagamento con prenotazione obbligatoria (075 5188255). In caso di maltempo l’evento si terrà al Teatro della Filarmonica

LA MOSTRA ANIME PRAVE

Anche quest’anno l’arte contemporanea torna a dialogare con il patrimonio storico del borgo grazie alla mostra allestita nella chiesa di San Francesco. Protagonista è “L’Inferno Dantesco”, un percorso pittorico di Giuseppe Fanfaniispirato alla prima cantica della Divina Commedia che raccoglie alcune delle opere più significative dedicate ai gironi infernali, frutto di un lungo lavoro di ricerca artistica sviluppato negli ultimi anni. L’esposizione si protrarrà fino al prossimo 4 ottobre.

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