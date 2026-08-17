Città di Castello, 17 ago. 2026 – Prosegue l’attività di prevenzione e controllo del territorio della Polizia di Stato di Città di Castello, con un servizio straordinario che, nella serata di giovedì, ha interessato anche la frazione di Trestina, con particolare attenzione alle principali arterie stradali e agli esercizi pubblici della zona.

L’intervento è stato predisposto nell’ambito di una più ampia strategia di prevenzione, finalizzata a rafforzare la presenza delle Forze di Polizia sul territorio, prevenire i reati predatori e intercettare tempestivamente eventuali situazioni di illegalità o di criticità per la sicurezza pubblica.

Nel corso del servizio gli operatori hanno identificato 60 persone e controllato oltre 40 veicoli lungo le principali vie di collegamento della frazione, dedicando particolare attenzione anche agli esercizi commerciali e ai luoghi di aggregazione. Sono stati sottoposti a verifica tre esercizi pubblici, nell’ambito di un’attività volta a monitorare il rispetto delle prescrizioni previste e a garantire condizioni di sicurezza per cittadini, avventori e operatori economici.

I servizi straordinari di controllo del territorio proseguiranno anche nelle prossime settimane, interessando a rotazione le diverse aree del comprensorio e modulando gli interventi sulla base delle esigenze di sicurezza e delle risultanze dell’attività di prevenzione, con l’obiettivo di garantire una presenza sempre più capillare e vicina ai cittadini.

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