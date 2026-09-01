Spoleto, 1 settembre 2026 – Si terrà martedì 8 settembre alle ore 12.00 la conferenza stampa di presentazione del 36° raduno nazionale dell’Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna (ANGS) – ETS, in programma a Spoleto dal 18 al 20 settembre 2026 in occasione del 367° anniversario della fondazione del Corpo.
All’incontro con la stampa, che si svolgerà a Palazzo comunale nella Sala dello Spagna, interverranno Gra. Gen. D. (ris.) Giovanni Garassino, Presidente nazionale ANGS-ETS ed il sindaco di Spoleto Andrea Sisti.
Nel corso della tre giorni sono in programma rievocazioni storiche, un concerto della “Musica d’ordinanza” del 1° rgt. “Granatieri di Sardegna” e la deposizione di una corona di alloro al monumento ai Caduti della Città di Spoleto.
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