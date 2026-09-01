Dal Quartetto Takedemi ad Acquasparta a Ilaria Pilar Patassini a Montefalco, da Karima a San Gemini fino al pianoforte di Giovanni Guidi tra le antiche pietre di Carsulae: il festival inaugura il mese con quattro appuntamenti che intrecciano musica, paesaggio e suggestione

Perugia, 1 sett. 2026 – Acquasparta, Montefalco, San Gemini e Carsulae sono i luoghi che verranno toccati dai nuovi appuntamenti targati Suoni Controvento. Il festival di arti performative, che si svolge nelle location più suggestive dell’Umbria, inizia il mese di settembre con una nuova settimana di concerti. (Nella foto, Karima)

Mercoledì 2 settembre tocca al Quartetto Takedemi a Palazzo Cesi di Acquasparta. Con “Flutes Joyeuses” alle ore 21 andrà in scena un viaggio tra eleganza, fantasia e leggerezza attraverso le sonorità del quartetto di flauti composto da Alice Morosi, Francesca Panzolini, Angelica Pagliaccia, Asia Martoccia. Le musiche di Kuhlau, Bozza, Briccialdi e Castérède accompagneranno l’ascoltatore tra paesaggi evocativi, momenti di brillante virtuosismo e atmosfere giocose. Un programma vario e coinvolgente che trasporta attraverso stili ed epoche differenti. Ingresso gratuito.

Sabato 5 settembre torna il tradizionale appuntamento alla Cantina Caprai di Montefalco. Dalle ore 18 con “Canto Conte” le canzoni di Paolo Conte verranno reinterpretate da Ilaria Pilar Patassini in versione trio. Finalista al Premio Tenco 2025 come Miglior Interprete, Patassini porta in scena “Canto Conte” in una veste essenziale e intensa, accompagnata da Simone Sansonetti alla chitarra e Andrea Colella al contrabbasso. Un live che restituisce la ricchezza di sfumature, l’ironia sottile e la profondità poetica dell’universo del celebre cantautore. Interpretazioni che portano alla luce il canto sottotraccia dell’universo contiano lasciandone intatto il mistero. Le canzoni di Conte sono un Paese a sé, un luogo con propria costituzione, geografia, urbanistica, personaggi, temperature, dress code. Citando una delle più famose canzoni dell’Avvocato, può sembrare un “gioco d’azzardo” abitare questa nazione corsara da protagonista e da parte di una voce femminile. Ma il risultato è sorprendente. Evento a pagamento.

In serata Suoni Controvento si trasferisce a San Gemini per il concerto di Karima in Piazza San Francesco dalle ore 21. Un ritorno alle proprie radici, alla riscoperta di suoni, colori ed emozioni che fanno parte di un bagaglio artistico ricco e variegato. È questo il punto di partenza del nuovo disco di Karima, “Canta Autori”, un album attraverso il quale l’artista si avvicina con grande amore e rispetto ai grandi cantautori che hanno lasciato il segno nella musica e cultura italiana, con una versione dei loro brani personale, intima e allo stesso tempo passionale, elegante ed energica. Sono i tratti distintivi di una cantante che fin dai suoi primi passi artistici si è approcciata con grande naturalezza alla musica black, al gospel e al jazz, dimostrando grande versatilità e la capacità di esprimersi in diversi linguaggi. In questo nuovo racconto rivolge lo sguardo all’Italia. “Questo progetto – spiega Karima – vuole raccontare un pezzo di storia di musica italiana, rispettando le melodie per le quali siamo così famosi in tutto il mondo ma senza togliere le venature di quel mondo black in cui mi sono sempre sentita a casa e ormai sono conosciuta”. Evento a pagamento.

La settimana di eventi di Suoni Controvento si chiude domenica 6 settembre. Dalle ore 17.30 nella suggestiva cornice di Carsulae, il pianoforte di Giovanni Guidi incontra la storia e il paesaggio in un concerto intimo e immersivo dal titolo “Eclisse”. Una delle figure più importanti del jazz italiano ed europeo, Guidi ha sviluppato un linguaggio personale e riconoscibile, fatto di grande sensibilità interpretativa, ricerca e improvvisazione. Il suo pianismo, poetico e talvolta pittorico, attraversa il jazz contemporaneo e il free jazz, lasciando spazio all’ascolto e alla scoperta. Un’esperienza da vivere tra musica, archeologia e paesaggio, dove le note prendono forma tra le antiche pietre di Carsulae. Ingresso gratuito.

Suoni Controvento è fondatore insieme a Suoni delle Dolomiti (Trentino), Musica sulle Apuane (Toscana), MusicaStelle Outdoor (Valle d’Aosta), Paesaggi Sonori (Abruzzo), RisorgiMarche (Marche), Suoni della Murgia (Puglia), Time in Jazz (Sardegna) della Rete dei Festival Italiani di Musica in Montagna. Ha inoltre ricevuto il riconoscimento Umbria culture for family ed è inserito nel circuito Keep On Live.

Suoni Controvento 2026 si realizza con il sostegno e il patrocinio di Mic – Ministero della cultura, Regione Umbria, Provincia di Perugia, Provincia di Terni, Camera di Commercio dell’Umbria, Fondazione Perugia, Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, Comune di Acquasparta, Comune di Assisi, Comune di Bastia Umbra, Comune di Campello sul Clitunno, Comune di Corciano, Comune di Costacciaro, Comune di Fossato di Vico, Comune di Gualdo Tadino, Comune di Gubbio, Comune di Magione, Comune di Marsciano, Comune di Montefalco, Comune di Montone, Comune di Narni, Comune di Norcia, Comune di Perugia, Comune di San Gemini, Comune di San Venanzo, Comune di Scheggia e Pascelupo, Comune di Sellano, Comune di Sigillo, Comune di Spello, Comune di Spoleto, Comune di Stroncone, Comune di Terni, Comune di Trevi, Rai Umbria. Media partnership: Tgr Umbria.

Main sponsor: Hera comm. Sponsor: Mastri Birrai Umbria, WiseTown, Diva International, Intesa San Paolo.

Con la collaborazione di: Direzione Regionale Musei Umbria, Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia, Sacro Convento di Assisi, Umbria International Airport, Cams – Centro di Ateneo per i Musei Scientifici dell’Università degli Studi di Perugia, Confagricoltura Umbria, Federalberghi Umbria, ProAgri, Cantina Arnaldo Caprai, Agosto Corcianese, Ente Calendimaggio di Assisi, Università degli Uomini Originari di Costacciaro, Pro Loco di Costa di Trex, Proloco Sant’Arcangelo, Proloco Terzo San Severo, Unitre Monte Cucco, Jazz Around, associazione Roompicapo, Ya Basta! Perugia, TraMontana guide dell’Appennino, Maja Trek, L’Olivo e la Ginestra, Valsorda Tour, Fiab Pedala Perugia, Unitalsi.

Partner tecnici: Ares Safety, Regusto, Bahia City Store, Fattoria Creativa, Cantine Brugnoni. La Rosetta Hotel Perugia.

Informazioni e prevendite sul sito ufficiale Suoni Controvento

www.suonicontrovento.com

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