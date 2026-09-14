Dal 16 al 18 ottobre la sesta edizione del festival al Palazzo Monte Frumentario Workshop,

masterclass, pratiche, eventi serali e attività per bambini e famiglie Il tema di quest’anno è “Continua a sognare” Previsti anche 30 crediti Ecp per i professionisti del settore e della relazione d’aiuto

Assisi, 14 sett. 2026 – Dal 16 al 18 ottobre 2026 torna ad Assisi YogAssisi Festival, giunto alla sua sesta edizione: per tre giorni Palazzo Monte Frumentario, nel cuore della città, ospiterà workshop, masterclass, pratiche, eventi serali, laboratori per bambini e famiglie, trattamenti individuali e un bazar aperto al pubblico. Al centro dell’edizione 2026 sarà il tema del sogno, sviluppato attraverso il titolo “Continua a sognare”.

Il festival propone un percorso tra yoga, meditazione, arti contemplative e tradizioni di ricerca interiore, mettendo in dialogo discipline e approcci differenti a partire da una domanda: che cosa accade alla coscienza quando si interrompe il rapporto abituale con il mondo e con il pensiero ordinario?

Il sogno, nelle grandi tradizioni dello yoga e in numerosi percorsi spirituali e filosofici, non è infatti considerato soltanto un fenomeno biologico o psicologico, ma anche uno stato della coscienza e uno spazio di conoscenza, intuizione e trasformazione. È questa prospettiva che YogAssisi Festival 2026 intende esplorare attraverso le diverse attività in programma, affrontando temi come il sogno lucido, il sonno nelle tradizioni yogiche, la veglia onirica, il movimento, il respiro e le pratiche di consapevolezza.

«Ogni notte attraversiamo uno spazio invisibile che abbiamo imparato a considerare irrilevante – spiegano gli organizzatori – eppure il sogno continua a rappresentare, nelle diverse tradizioni, un territorio attraverso cui conoscersi, orientarsi e immaginare nuove possibilità. Con questa edizione vogliamo riportare il sogno al centro della riflessione sulla coscienza e sul nostro modo di vivere».

L’edizione di quest’anno assume inoltre un particolare significato per la scelta di Assisi come sede del Festival, nell’anno delle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Secondo la tradizione, fu anche un sogno a orientare una delle svolte decisive della sua vita. A otto secoli di distanza, YogAssisi Festival prende spunto da questo elemento per interrogarsi sul rapporto tra sogno, visione e cambiamento, mettendo in relazione una tradizione spirituale profondamente legata alla città con i percorsi contemporanei dedicati alla ricerca interiore.

A confrontarsi sul tema saranno insegnanti e professionisti provenienti da tradizioni e discipline diverse: dallo Yoga Tibetano al Kundalini Yoga, dall’Ayurveda al Qi Gong, dalla Danzaterapia all’Astrologia Evolutiva, fino al canto meditativo Dhrupad, passando per pratiche legate al corpo, al respiro, alla consapevolezza e alla dimensione simbolica del sogno.

Il programma si articolerà in workshop e masterclass, affiancati da momenti di pratica e da due appuntamenti serali. Le attività saranno rivolte sia a chi già pratica yoga o altre discipline sia a chi desidera avvicinarsi a questi percorsi, mantenendo la dimensione raccolta che caratterizza il Festival e favorisce il confronto diretto tra insegnanti e partecipanti.

Accanto alla dimensione esperienziale, YogAssisi Festival propone anche un’opportunità di formazione e aggiornamento professionale. La partecipazione all’intero programma consente infatti di ottenere 30 crediti Ecp (Educazione continua professionale), rivolti in particolare a insegnanti di yoga, operatori olistici, counselor e professionisti della relazione d’aiuto interessati ad ampliare competenze e strumenti attraverso il confronto con approcci e discipline differenti.

BAMBINI E FAMIGLIE

Il Festival dedica inoltre uno spazio specifico a bambini e famiglie, con laboratori pensati per diverse fasce d’età. L’obiettivo è proporre un primo approccio alle pratiche e alla dimensione creativa del sogno attraverso attività condivise, in un contesto accessibile anche al pubblico più giovane.

Completano la proposta un’area dedicata ai trattamenti individuali e un bazar aperto al pubblico.

LIBRI E CULTURA

Tra le collaborazioni dell’edizione 2026 figura Ubaldini Editore, storica casa editrice italiana attiva da oltre sessant’anni e specializzata nella diffusione di opere dedicate alla spiritualità, alle tradizioni sapienziali e alla ricerca interiore.

La presenza della casa editrice affianca alla pratica un ulteriore momento di approfondimento culturale, con uno spazio dedicato ai libri e all’editoria specializzata. I volumi proposti consentiranno ai partecipanti di approfondire, anche attraverso la lettura, alcuni dei temi affrontati durante workshop, masterclass e incontri.

IL PROGETTO CON VIVO A COLORI

YogAssisi Festival 2026 rinnova inoltre il proprio impegno attraverso la collaborazione con l’associazione Vivo a Colori, fondata da Claudia Maggiurana, che affianca le donne colpite da tumore al seno e le loro famiglie in collaborazione con la Breast Unit dell’Ospedale di Perugia.

Durante il Festival saranno proposti alle associate trattamenti e pratiche dedicate, individuati in relazione alle loro specifiche esigenze. Un’attività pensata come momento di benessere e sostegno, complementare ai percorsi di cura.

YogAssisi Festival nasce con l’obiettivo di proporre ad Assisi un’esperienza lontana dai grandi eventi di massa, puntando sulla qualità dell’insegnamento, sul confronto tra discipline e sulla possibilità di creare una relazione diretta tra docenti e partecipanti. In questo percorso, anche il luogo assume un ruolo importante: il Palazzo Monte Frumentario e la città di Assisi diventano parte di un’esperienza che mette in relazione pratica, cultura e ricerca interiore.

Il tema scelto per il 2026 invita infine a considerare il sogno non come una fuga dalla realtà, ma come una dimensione attraverso cui osservare il presente e immaginare possibilità nuove. “Continua a sognare” diventa così il filo conduttore di tre giornate dedicate alla conoscenza di sé, alla consapevolezza e al confronto tra differenti tradizioni.

YogAssisi Festival, organizzato da YogAssisi Ets, si realizza con il patrocinio del Comune di Assisi e di Aics – Ente di promozione sportiva; partner culturali Ubaldini Editore, RE Yoga, Eventi Yoga

Programma dettagliato e iscrizioni sul sito ufficiale www.yogassisi.it

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