L’annuncio nella Cattedrale di Terni

Terni, 15 sett. 2026 – Il Santo Padre Leone XIV ha nominato Mons. Alfonso Raimo, Vescovo titolare di Termini Imerese e finora Vescovo ausiliare dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, quale nuovo Vescovo della Diocesi di Terni-Narni-Amelia. (Nella foto, l’annuncio del nuovo vescovo mons. Raimo)

A darne l’annuncio alla chiesa diocesana, alle ore 12 del 15 settembre 2026 nella cattedrale di Santa Maria Assunta in Terni, è stato l’amministratore diocesano don Matteo Antonelli alla presenza dei sacerdoti, diaconi, religiose e religiosi, fedeli laici e giornalisti. Presenti i rappresentanti del Comune di Terni Sara Francescangeli e Alessandra Salinetti, del consiglio regionale umbro Francesco Filipponi e Eleonora Pace e il comandante provinciale dei Carabinieri Luca Ciabocco.

Dopo la preghiera iniziale, don Matteo Antonelli ha dato lettura della comunicazione della nunziatura apostolica in Italia sulla nomina di Mons. Raimo, che è stata accolta con un grande applauso dalle tante persone presenti in Cattedrale.

La notizia è stata annunciata in contemporanea anche nella Cattedrale di Salerno e dalla Santa Sede.

L’amministratore diocesano don Matteo Antonelli ha espresso parole di gratitudine: «Un grazie per il grande dono, che papa Leone XIV ha riservato per la nostra Chiesa di Terni-Narni-Amelia. A mons. Raimo fin da ora manifestiamo la nostra gratitudine per aver accettato la missione, affidatagli dal Papa, gli diamo il benvenuto tra noi e gli assicuriamo collaborazione e preghiera a sostegno al suo ministero, nel nostro cammino pastorale e sinodale».

Nel primo messaggio del vescovo eletto alla diocesi di Terni-Narni-Amelia, che è stato letto all’assemblea, parole di gratitudine a papa Leone XIV e all’amministratore don Antonelli, e di accoglienza e sollecitudine per la comunità diocesana: «Da oggi i vostri volti, le vostre comunità, le vostre attese e le vostre speranze entrano in modo nuovo nella mia vita. La Chiesa che fino a ieri conoscevo da lontano mi viene affidata perché diventi la Chiesa che sono chiamato ad amare e a servire come fratello e pastore. Mi accosto con rispetto alla storia della Chiesa di Terni-Narni-Amelia, una Chiesa prestigiosa, ricca di memoria e di testimonianze di fede, segnata dalla santità di uomini e donne che hanno saputo rendere il Vangelo carne nella vita della propria gente.

Una storia che non appartiene soltanto al passato, ma che continua a interrogare il presente e chiede di essere custodita e, nello stesso tempo, resa feconda nelle condizioni nuove nelle quali siamo chiamati a vivere. Non vengo con la pretesa di avere già risposte. Vengo anzitutto per conoscervi, ascoltarvi e camminare con voi. Desidero conoscere questa terra, le sue comunità, le sue ricchezze e anche le sue ferite. Desidero ascoltare i sacerdoti, i diaconi, i consacrati e le consacrate, i laici, le famiglie, i giovani, gli anziani, coloro che partecipano assiduamente alla vita ecclesiale e anche quanti, per ragioni diverse, se ne sentono lontani».

Il vescovo eletto Alfonso Raimo farà il suo ingresso in diocesi nel pomeriggio di sabato 24 ottobre nella celebrazione nella cattedrale di Terni che sarà presieduta dal Nunzio apostolico in Italia mons. Edgar Pena Parra.

Biografia

Mons. Alfonso Raimo è nato a Calabritto (AV) il 2 luglio 1959, ed è cresciuto ad Eboli dove ha svolto gli studi scolastici fino alla maturità classica. Ha conseguito il baccalaureato in Teologia presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale e la licenza in Teologia della Missione presso la Pontificia Università Urbaniana di Roma.

È stato ordinato sacerdote da mons. Guerino Grimaldi e incardinato nell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno il 18 marzo 1990. Sia negli anni della sua formazione, che in quelli del ministero sacerdotale ha coniugato insieme, nella sua vocazione sacerdotale, la dimensione diocesana con l’attenzione alla realtà della missione universale della Chiesa.

È stato parroco in solidum nella parrocchia SS. Martino e Quirico in Lancusi di Fisciano. Dal 1998 al 2003 ha ricoperto l’incarico di Vicario foraneo della Forania di Baronissi-Calvanico-Pellezzano.

Successivamente è stato parroco nella parrocchia Santa Maria del Carmine e Sant’Eustachio in San Francesco in Eboli e dal 2015 ad oggi è stato parroco della parrocchia di San Bartolomeo Apostolo ad Eboli. Nella Forania di Eboli ha ricoperto l’incarico di Vicario foraneo dal 2015 al 2018. Sempre ad Eboli, è stato anche Cappellano dell’Istituto a Custodia Attenuata (ICATT) dal 2011 al 2019.

Dopo essere stato Vicedirettore dell’Ufficio Missionario Diocesano e incaricato regionale della pastorale missionaria della Conferenza Episcopale Campana, ha per molti anni collaborato a Roma, ricoprendo diversi ruoli (dal 2001 al 2015), all’interno della Fondazione “Missio”, tra cui segretario nazionale della Pontificia Unione Missionaria-PUM e della Pontificia Opera di San Pietro Apostoli-POSPA delle Pontificie Opere Missionarie, a testimonianza dello spirito missionario che negli anni lo ha portato più volte in Africa, per i bambini in Malawi dove si è messo a servizio dei più deboli.

Ricopre l’incarico di docente di Teologia della Missione presso l’Istituto Teologico Salernitano e l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Matteo” di Salerno.

Nel giugno del 2020 è stato nominato Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno.

Il 30 aprile 2024 è stato nominato da papa Francesco a Vescovo ausiliare della Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, vescovo titolare di Termini Imerese. Il 1º giugno ha ricevuto l’ordinazione episcopale, nella cattedrale di Salerno, dall’arcivescovo Andrea Bellandi.

Il 10 settembre 2026 è stato nominato da papa Leone XIV vescovo di Terni-Narni-Amelia.

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