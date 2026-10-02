Perugia, 2 ott. 2026 – 4098 persone controllate, 8 indagate in stato di libertà, 236 servizi di vigilanza 70 treni scortati, 4 minori rintracciati. 17 i servizi automontati lungo linea, ai passaggi a livello e nelle stazioni prive del presidio fisso di Polizia Ferroviaria.

È questo il bilancio dell’attività svolta dagli Agenti Polfer nelle tre regioni di competenza del Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, Umbria e Abruzzo nell’operazione straordinaria denominata “Rail action week” che si è svolta dal 21 al 27 di settembre 2026 nell’ambito di Railpol Associazione Internazionale a cui aderiscono le Polizia Ferroviarie e dei trasporti europee, dedicata alla sicurezza ferroviaria e durante la quale tutti i Paesi aderenti all’iniziativa hanno effettuato, ognuno nel rispetto delle proprie competenze e legislazioni nazionali, servizi di prevenzione in ambito ferroviario.

Una settimana speciale, cui ha collaborato nei servizi anche personale di RFI- FS Security, dedicata alla sicurezza ferroviaria in particolare alla prevenzione di comportamenti scorretti e pericolosi in ambito ferroviario, quali, ad esempio, l’attraversamento dei binari o il mancato rispetto delle regole o attività vietate che mettono a repentaglio l’esercizio ferroviario e la sicurezza dei trasporti.

Non sono mancati momenti di contatto con i viaggiatori al fine di sensibilizzarli sul corretto comportamento da adottare in ambito ferroviario con la distribuzione di opuscoli informativi contenenti alcuni “consigli per viaggiare in sicurezza”.

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