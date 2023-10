Ha 13 anni il tifernate che, con la passione per i motori fin dalla nascita trasmessa dal nonno Bruno e dal babbo Matteo, ha trasformato un sogno in realtà: diventare un big del volante come Charles Leclerc della Ferrari

Città di Castello, 2 ott. 2023 – La bella storia di Kevin Battistoni, 13 anni, tifernate, con la passione per i motori fin dalla nascita trasmessa dal nonno Bruno e dal babbo Matteo ed il sogno di diventare un campione del volante come Charles Leclerc della Ferrari. Kevin, studente alle scuole medie di Selci-Lama, organizza la sua giornata fra famiglia, (il babbo Matteo, la mamma Angela e la sorella Lisa ) scuola e prove alla guida della sua monoposto e lo fa con grande passione e dedizione, divertendosi prima di tutto. E’ salito sul kart la prima volta all’età di 5 anni e mezzo mostrandosi subito a suo agio.

A 6 anni ha cominciato a fare le prime gare ottenendo subito ottimi risultati. Per due anni ha partecipato al campionato regionale Emilia Romagna e Toscana concludendoli sempre come vice campione. Nel 2018 è entrato a far parte del “TEAM 3DK UMBRIA MOTOR SPORT” di Bastia Umbra guidato da Marco Scarscelli, che, grazie alla sua esperienza e professionalità, lo sta aiutando tantissimo mettendo a disposizione i materiali di elevata qualità, come telaio GOLD KART di RIGHETTI RIDOLFI di Verona e motore TM RACING. Grazie ai risultati ottenuti nel 2019 ha ricevuto un riconoscimento speciale, quello di partecipare come FUTUR STARS FIA al gran premio di F1 di Monza come mascotte del pilota Kimi Raikkonen nella griglia di partenza, una esperienza unica che gli ha permesso di vivere il gran premio da i box e parlare con i vari piloti, i suoi idoli.

La stagione 2021 è trascorsa all’insegna di diverse vittorie fra cui, la COPPA ITALIA ACI CLUB, CAMPIONATO REGIONALE (UMBRIA MARCHE MOLISE ABRUZZO) concludendo infine come CAMPIONE ITALIANO ACI CLUB. Il 2022 lo ha visto impegnato nel CAMPIONATO ITALIANO ACI disputando 3 dei 5 appuntamenti per mancanza di badget economico: nonostante ciò si è classificato al 10° posto su 80 partecipanti. Si è riconfermato vincitore della COPPA ITALIA per il secondo anno consecutivo, oltre che vincere diverse gare dei trofei regionali.

Da ottobre 2022 ha iniziato un nuovo percorso cambiando categoria passando alla 125 OKN con telaio GOLD RIGHETTI RIDOLFI e motore TM RACING proiettato per la stagione 2023. Nell’ anno in corso sta disputando la COPPA ITALIA di zona che comprende 4 regioni, vincendo 5 gare su 6 ed attualmente è primo in classifica qualificandosi per disputare il CAMPIONATO MONDIALE OKN che si terrà in Italia a Franciacorta dal 4 al 8 Ottobre.

Dal 17 al 22 ottobre parteciperà al 51° TROFEO DELL’ INDUSTRIE, la gara più importante a livello mondiale kartistico e proprio in occasione di questa gara debutterà su una nuova categoria ancora più performante. In queste prossime gare ci sono i migliori piloti a livello mondiale. Kevin Battistoni sarà sempre supportato dalla 3DKART UMBRIA MOTOR SPORT DI Marco Scarscelli. Prima della partenza per la Lombardia, il giovanissimo pilota tifernate è stato ricevuto questa mattina in comune da una nutrita rappresentanza istituzionale composta dal vice-sindaco, Giuseppe Bernicchi, dall’assessore allo Sport, Riccardo Carletti e dal Presidente del Consiglio Comunale, Luciano Bacchetta che hanno sottolineato la straordinaria passione e dedizione allo sport di Kevin ed i prestigiosi risultati fino ad ora raggiunti: “Kevin seppur giovanissimo è un altro importante ambasciatore di Citta’ di Castello nello sport a livello internazionale che già da anni guida i go kart con straordinaria capacità e con il sorriso di chi prima di tutto si diverte. Bravo Kevin”, hanno concluso gli amministratori tifernati, consegnando al giovane pilota tifernate, accompagnato dal babbo Matteo e dal nonno Bruno, una copia del catalogo delle celebrazioni del 500enario della morte di Raffaello Sanzio. Kevin Battistoni col piglio del “campione” si è detto onorato di rappresentare la città e i suoi colori in ambito internazionale.

PALMARES:

2019 secondo classificato campionato regionale EMILIA ROMAGNA

2020 secondo classificato campionato regionale EMILIA ROMAGNA

2021 campione regionale UMBRIA MARCHE MOLISE ABRUZZO

VINCITORE COPPA ITALIA

CAMPIONE ITALIANO ACI CLUB

2022 10° CLASSIFICATO CAMPIONATO ITALIANO ACI, VINCITORE COPPA ITALIA

6° CLASSIFICATO CAMPIONATO REGIONALE UMMA

(1)