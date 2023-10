Città di Castello, 3 ott. 2023 – Nel nome della famiglia Vitelli un motoclub dedicato con tanto di simbolo. Si è tenuto il 1° MOTO INCONTRO “MOTOSTALLA” organizzato dal MOTOCLUB I VITELLI affiliato alla FMI (Federazione Motociclistica Italiana) Sezione Mototurismo in collaborazione col Comitato Pro San Secondo e con il patrociniodel Comune di Città di Castello.

L’evento ha avuto un grandissimo riscontro tale da portare 450 Moto da tutta Italia e almeno il doppio di visitatori e curiosi. “L’occasione del Motoincontro – precisano gli organizzatori – è stata l’inaugurazione ufficiale della sedeovvero la vecchia stazione del treno restaurata pro bono dal Motoclub dopo l’affidamento circa 5 anni fa.

La Festa si è svolta principalmente nei locali della Pro Loco San Secondo con Eno-gastronomia Tipica, Area Tende Free Camping,Giochi e Musica dal Vivo. Con l’occasione il Motoclub ha realizzato un Road Book gratuito per Moto-itinerari nei pressi del Motoincontro che invita i motociclisti alla visita delle bellezze, arte, cultura e passi di montagne nei dintorni.

l Motoclub “I Vitelli2 porta il nome dalla famiglia più importante della storia cittadina. In aggiunta al nome, un simpatico Vitello con elmetto medievale troneggia davanti a uno scudo raffigurante colori e simboli di Città di Castello.

Il Motoclub si è impegnato attivamente sia a livello locale che Italiano in maniera continuativa per fare mototurismo partecipando a molti motoraduni di Motoclub Amici in tutta Italia dalle Alpi alla Sicilia e proponendo un moto di viverela Moto orientato al mototurismo.” Contestualmente al Moto Incontro, presso la Pinacoteca di Città di Castello i rappresentanti del Motoclub hanno consegnato a Dino Marinelli un riconoscimentoper il suo 90esimo compleanno e per il grande supporto alla cultura cittadina insieme a una copia del RoadBook.

Il Motoclub ringrazia l’Amministrazione Comunale, il sindaco Luca Secondi, presente alla inaugurazione, La Pro Loco San Secondo e tutti gli Sponsor per il sostegno al Motoincontro.

(6)