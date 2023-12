Foligno, 19 dic. 2023 – Il Comune di Foligno ha pubblicato un avviso per la formazione di 2 elenchi di società, associazioni e altri soggetti che svolgono corsi destinati a minori di 16 anni nel territorio comunale in ambito sportivo e culturale.

Con la presentazione dell’istanza di adesione al progetto i soggetti aderenti si impegnano ad accettare irrevocabilmente i buoni sport e buoni cultura quali corrispettivo per l’iscrizione ai propri corsi, con successivo rimborso degli stessi da parte dell’Amministrazione Comunale attraverso le risorse che sono presenti nel bilancio comunale per il 2023, per una disponibilità complessiva di 50mila euro.

La scadenza per la presentazione delle richieste di adesione è stato fissato al 28 ottobre.

L’avviso è rivolto a società, associazioni e altri soggetti che svolgono corsi destinati a minori di 16 anni nel territorio comunale di Foligno in ambito sportivo e culturale.

Per aderire al progetto, occorre compilare il modulo allegato all’avviso ed inviarlo via PEC a comune.foligno@postacert.umbria.it

I dettagli sono presenti sul sito istituzionale dell’Ente (www.comune.foligno.pg.it)

