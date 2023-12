Perugia, 21 dic. 2023 – E’ stato ritrovato l’anziano che si era perso nel bosco. Le ricerche erano iniziate ieri alle 17.45 in loc. Monte Bagnolo Valbiancara.

L’uomo, 93 anni si era smarrito nel bosco dove abitualmente si reca per cercare i funghi. Raggiunto telefonicamente dai soccoritori è stato collaborativo ma non in grado di fornire notizie utili alla sua geolocalizzazione.

Anche le celle telefoniche non hanno prodotto risultati utili. Alle ore 19.05 il disperso è stato trovato dalla squadra dei Vigili del Fuoco di corso Cavour . Erain buone condizioni di salute. (Foto di repertorio)

(0)